Le Xbox Showcase arrive à grands pas et l'on vous dit tout sur l'une des conférences les plus attendues du Summmer Game Fest 2023 ! Date, heure, où regarder et jeux attendus.

Le Summer Game Fest 2023 bat son plein et après le gros show du 8 juin, ce sera au tour de Xbox d’assurer le spectacle. L’énorme conférence à venir durera près de deux heures. Inutile de vous dire, que ce Xbox Showcase est extrêmement attendu tant les annonces devraient être nombreuses. Que ce soient des révélations exclusives, ou de développeurs tiers.

Le fait est que Xbox joue très gros avec cette conférence, qui va en quelque sorte faire office de dernière chance pour la marque. Les exclusivité, maintes fois mises en avant lorsqu’il s'agissait de vendre du Xbox Game Pass, n’ont pas donné signe de vie depuis un moment. Et le peu qu'ils ont sorti jusqu’ici a eu beaucoup de mal à convaincre. La dernière en date, Redfall, en est un bon exemple. C’est donc le moment ou jamais pour Xbox de sortir le grand jeu.

Où et quand regarder le Xbox Showcase ?

Et c’est tout ce que l’on espère ! Xbox a d’ores et déjà prévenu, cette fois, il n’y aura pas de fausses promesses. Là où l’année passé la firme avait assuré que tous les jeux présentés sortiraient dans les 12 mois à venir, ici ce ne sera pas le cas. On vise haut, on vise grand, mais on vise réaliste.

Nous verrons ça très vite, puisque le Xbox Showcase se tiendra en ligne le 11 juin à 19h sur les chaînes Youtube et Twitch officielles de la marque verte. Cette conférence XXL sera divisée en deux parties. Une grosse heure et demi concentrée sur tout ce que Xbox aura à proposer dans les prochains mois et années, et une demi-heure spécialement dédiée à Starfield, le prochain gros RPG de Bethesda. Un show qui s’annonce rythmé si l’on en croit les rumeurs et les jeux attendus. En tout cas, Xbox compte bien mettre le paquet.

Les abonnés Xbox Game Pass en auront pour leur argent

Ne pas se rater, c’est un peu le créneau de ce Xbox Showcase. Microsoft a la porte grande ouverte. D’autant plus que chez son concurrent, le dernier PlayStation Showcase n’a pas fait autant de vagues qu'escompté. Et ce, malgré de très grosses annonces. Xbox a donc tous les voyants au vert pour mettre en valeur son écosystème. On attend d’ailleurs de très nombreux jeux annoncés day one dans le Xbox Game Pass et même une mise en avant de ce dernier avec notamment la présentation de sa formule Amis & Famille.

Une offre qui permet de partager un seul et même abonnement avec plusieurs personnes et à moindre coût. Une formule qui s’annonce économique et avantageuse, mais qui n’a pas encore pointé le bout de son nez par chez nous et aux États-Unis. Inutile de dire que cette offre devrait assurément séduire de nouveaux abonnés.

Le catalogue de jeux quant à lui, se renouvelle chaque mois avec de nouveaux titres de tous les horizons. En revanche, comme dit plus haut, depuis quelque temps, Xbox peine à convaincre avec ces exclusivités. C’est aussi pour ça que ce Xbox Showcase est si important.

Des exclusivités qui se font attendre

Dire que Xbox est très, très attendu du côté de ses exclus, est un doux euphémisme. Ces dernières sont encore très nombreuses à venir, mais peu à s’être montrées dernièrement. Parmi les jeux dont l’existence est confirmée, on attend notamment des nouvelles de titres comme Forza Motorsport, ou encore Hellblade 2. Des jeux annoncés depuis un bon bout de temps maintenant, mais toujours avares en informations. Pourtant, tous les deux sont attendus cette année.

Des titres teasés, dont on ne sait pas encore grand-chose comme le Indiana Jones de Bethesda ou encore Avowed d’Obsidian. Des softs qui pourraient eux aussi créer la surprise avec du gameplay ou des informations supplémentaires alléchantes. Xbox a par ailleurs affirmé qu’aucune de ses bandes-annonces ne serait qu’en CGI. Le gameplay sera au centre de toutes les attentions. Mais ce sont surtout les énormes surprises que tout le monde espère voir.

Fable 4 et Gears 6 pourraient tout casser sur Xbox Series

Un certain Fable 4 est par exemple pressenti et a très largement été teasé ces dernières semaines, bien que certains tentent encore de dire qu’il ne sera pas présent. Il y a de très fortes chances que ce RPG extrêmement attendu se montre lors de ce Xbox Showcase. Et à lui seul, il arriverait à créer l’événement.

Autre licence forte et très attendue, Gears of War qui pourrait ici venir avec Gears 6, épisode dont on ne sait pour le moment absolument rien. Toutefois, la Xbox Series n’a pas encore eu le droit à son épisode maison, et Gears 5 commence maintenant à dater. Ce serait donc le moment opportun pour la marque de sortir les gros bras. Bien évidemment, ce ne sont ici qu’une partie des jeux qui pourrait bien se montrer lors du Xbox Showcase. D’autres titres peuvent, et vont certainement, venir faire le show comme State of Decay 3, grand habitué des conférences, The Outer Worlds 2, Everwild et plus encore. De même que des jeux déjà sortis viendront certainement parler de leurs prochains contenus comme Halo Infinite, Forza Horizon 5 ou encore Sea of Thieves, les jeux service stars de l’écurie Xbox.

De très gros jeux tiers seront aussi présents

Mais en plus des exclusivités, Xbox devrait mettre à l’honneur des jeux provenant de développeurs tiers et quelques partenariats dans la foulée. Difficile de passer à côté ces derniers temps, mais le rapprochement de Microsoft et Activision Blizzard, quand bien même le rachat n’a pas été validé, est indéniable. C’est pour cela que l’on mise une grosse pièce sur la présence de Call of Duty lors de ce Xbox Showcase. L’épisode de 2023, Modern Warfare 3, dont on sait à la fois tout et rien, ne s’est pas encore montré au public. Plutôt étrange, alors que ce dernier est censé voir le jour en fin d’année. Lors du show de Geoff Keighley, la licence s’est contentée de parler de Warzone et de la prochaine saison du FPS. Ce qui est tout de même bien moins séduisant.

Autre partenariat collé serré qui devrait faire des vagues lors de la conférence, le mariage Microsoft - Altus. Dans sa volonté de vouloir séduire les joueurs japonais, Xbox redouble d’efforts. L’année passée, il annonçait l’arrivée de tous les jeux Persona sur Xbox et d’un rapprochement avec Altus. Une petite union qui brillera encore une fois ici. Oui, puisque Persona 3 Remake et un tout nouveau jeu Persona 5 devraient être présentés lors de l’événement. En réalité, il n’y a même plus aucun doute là dessus. Les deux jeux ont, en effet, été victimes d’un gros leak il y a peu. Et c’est Altus lui-même qui en est la cause.

Enfin, le très attendu DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, devrait lui aussi être de la partie. Grand absent de la soirée du 8 juin, il serait très étrange que le jeu ne vienne pas se montrer avant la fin des festivités. Quoi de mieux que le Xbox Showcase ? Pour le reste, c’est assez mystérieux. La scène indépendante devrait elle aussi nous faire les yeux doux avec quelques petites pépites. Certaines devraient même arriver dès leur sortie sur le Xbox Game Pass. D’ailleurs, les fans attendent désespérément de voir revenir Silksong, reporté à l’année prochaine, qui ne se montre finalement que durant les conférences Xbox et Nintendo. Sait-on jamais.

Et vous, qu’attendez-vous de ce Xbox Showcase ?