C’était l’une des prises de parole les plus attendues de ce début d’été. Comme chaque année, Microsoft a conclu la série des grandes conférences estivales avec son traditionnel Xbox Showcase. Une édition d’autant plus attendue au tournant qu’elle marquait à la fois la première grande communication de la marque sous la direction d’Asha Sharma et les 25 ans de Xbox. En amont de l’événement, la firme de Redmond n’avait officiellement confirmé qu’un seul jeu : Gears of War E-Day, appelé à occuper la place traditionnellement réservée aux prochaines grosses cartouches de l’éditeur. Entre productions maison, partenaires, ténors japonais, titres indépendants et surprises, voici tout ce qu’il fallait retenir de ce Xbox Showcase 2026.

Le grand récap du Xbox Showcase 2026

La conférence s'est ainsi ouverte avec Gears of War E-Day, la prochaine grande exclusivité de Xbox. Le rendez-vous est désormais donné au 6 octobre 2026, et nous avons le regret de vous annoncer que la version PS5 est passée à la trappe. Les joueurs PlayStation n’auront toutefois pas été entièrement oubliés lors de cette conférence, puisque plusieurs titres du catalogue Xbox ont confirmé leur arrivée sur la machine de Sony. C’est notamment le cas d’Halo Remake, attendu en juillet, mais aussi de State of Decay 3 et Senua, le nouveau chapitre de la série Hellblade, tous deux prévus courant 2027 sur l’ensemble des plateformes à l’exception de la Nintendo Switch 2. Annoncé lors du Xbox Showcase 2026, Spyro 4 sortira quant à lui sur toutes les consoles, tandis que Clockwork Revolution le Bioshock de Xbox, restera une exclusivité de l’écosystème de Microsoft.

Les partenaires ont également assuré une bonne partie du spectacle lors du Xbox Showcase 2026. Persona 4 Revival a confirmé sa sortie pour février 2027, avec une disponibilité day one dans le XGP, tandis que Metro 2039 et A Plague Tale Resonance ont dévoilé plus amplement leurs gameplay. De son côté, SEGA avait encore deux grandes annonces : le retour de Crazy Taxi après toutes ces années, mais aussi l’officialisation de Persona 6 avec un teaser énigmatique. Le souls-like Valor Mortis, inspiré de l’Europe napoléonienne, est également venu remplir le calendrier déjà bien chargé de septembre 2026, avec au passage l’annonce de la participation de Vincent Cassel. Du côté de la scène indépendante, on retiendra surtout Vivarium, une aventure entièrement peinte à la main qui devrait attirer l’attention des amoureux de Ghibli. Voici donc toutes les annonces du Xbox Game Showcase 2026 :

Gears of War E-Day sortira le 6 octobre 2026 en exclu console Xbox

Halo Campagn Evolved sortira en juillet 2026 sur Xbox Series, PS5 et PC

A Plague Tale Resonance annoncé pour le 27 août 2026

Persona 4 Revival confirmé pour février 2027

State of Decay s'annonce 2027, six ans plus tard

Sea of Thieves présente sa Saison 20 au Xbox Showcase 2026

METRO 2039 dévoile son gameplay

Bad Magpie, un nouveau jeu indé

Wo Long 2: Wings of Ember s'annonce sur consoles et PC

JOIN US, le jeu déjà... culte ?

Senua, un nouveau jeu Hellblade pour 2027

DOOM: The Dark Ages annoncé un DLC pour juillet

Crazy Taxi: World Tour de retour après des années

Une Xbox Series spéciale pour les 25 ans de la marque

Age of Empires IV se la joue Vikings

MINECRAFT DUNGEONS II arrivera day one sur le Xbox Game Pass

Magicians: The Devil's Deal, Focus Entertainment avait encore une carte dans sa manche

Valor Mortis, le souls-like avec Napoleon... et Vincent Cassel

The Elder Scrolls Online signe le retour de la Guilde des Voleurs

Fallout 76: Infestations se lance en vidéo

Microsoft Flight Simulator 2024 dévoile sa mise à jour 22

Where Winds Meet - Hidden Mountain s'annonce aussi sur Xbox Series

Castlevania fait son retour au Xbox Showcase 2026

Castlevania: Belmont’s Curse arrive en octobre 2026

Vivarium, le jeu qui respire bon le Ghibli

Persona 6 annoncé sur PS5, Xbox Series et PC

Spyro 4 annoncé sur toutes les consoles

Call of Duty: Modern Warfare 4 présente le mode DMZ