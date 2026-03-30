Le Xbox Partner Preview vous a laissé sur votre faim ? Pas de problème : la firme de Redmond a encore plein de cartouches sous le coude, qu’elle dévoilera lors de sa traditionnelle conférence de juin.

Si le premier trimestre de l’année 2026 aura définitivement été mouvementé pour Xbox, l’heure semble plus que jamais venue pour la firme de se concentrer sur son avenir. En effet, depuis son arrivée à la tête de la compagnie, Asha Sharma semble bien décidée à montrer qu’elle n’a pas volé sa place à Phil Spencer. Ainsi, après avoir officialisé « Project Helix », aka la future successeuse des Xbox Series, puis présenté une ribambelle de jeux lors du récent Xbox Partner Preview, l’heure est venue pour elle de confirmer le prochain grand rendez-vous de Xbox.

Xbox officialise le retour du Xbox Showcase avec des surprises

En effet, alors que nous entrons tout juste dans les premiers jours du printemps, Sharma a décidé de confirmer que la traditionnelle conférence pré-estivale de la firme, le Xbox Showcase, sera officiellement de retour le dimanche 7 juin 2026 à partir de 19h (heure française). Et bien que la durée et la teneur de l’événement n’aient pas encore été dévoilées, on peut d'ores et déjà s’attendre à y retrouver une flopée d’annonces liées aux nouveautés à venir du côté des Xbox Game Studios, mais aussi des nombreux partenaires qui seront comme toujours de la partie.

Décrit comme un événement 100% digital, le Xbox Showcase sera ensuite suivi par un Direct entièrement consacré à Gears of War E-Day, qui n’est autre que l’une des grosses cartouches à venir du côté de la firme de Redmond cette année. Pour les joueurs, ce sera ainsi l’occasion d’y découvrir un aperçu approfondi du prochain titre de The Coalition, avec « de nouveaux détails et du gameplay » pour ce préquel aux aventures de Marcus Fenix et Dom Santiago. Là encore, aucune précision n’a cependant été fournie concernant la durée de la présentation.

Enfin, en vue de célébrer comme il se doit le 25ème anniversaire de Xbox, Sharma annonce le retour du FanFest, qui proposera cette fois-ci une rétrospective de l’histoire de la firme tout en donnant un aperçu de son avenir. « Dès mon premier mois, j’ai clairement compris que notre communauté tenait beaucoup au Xbox FanFest. Dans le cadre du retour de Xbox, nous avons donc décidé de le ramener à Los Angeles afin de rendre hommage aux joueurs qui nous ont accompagnés au fil des ans » a expliqué la boss de Xbox sur ses réseaux sociaux. « J’ai hâte de faire la fête avec vous ! ».

Source : Xbox