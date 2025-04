La nouvelle grand-messe du jeu vidéo qu'est le Summer Game Fest 2025 approche à grands pas, le Xbox Showcase à venir confirme officiellement sa présence aux réjouissances. L'annonce ne vient toutefois pas seule, puisqu'elle s'accompagne d'un sympathique bonus pour une production de Microsoft Game Studios particulièrement surveillée. Marquez donc vos calendriers !

Rendez-vous est pris pour un Xbox Showcase cosmique

Le Xbox Showcase 2025, qui s'inscrira dans la période du Summer Game Fest, nous donne donc enfin une date : le 8 juin à venir, à 19 heures (heure de Paris). Comme les conférences majeures des étés précédents, celle-ci sera l'occasion pour la branche gaming de Microsoft de présenter les jeux à venir de la part de ses propres écuries, mais aussi de studios tiers, pour le reste de l'année et au-delà. Il se peut également que nous ayons droit à la présentation de nouveaux hardware, comme la fameuse console portable à venir, ou des infos sur la petite sœur des Series X/S.

Comme les deux éditions précédentes, le Xbox Showcase 2025 ne viendra pas seul. Après un Starfield Direct en 2023 et un Black Ops 6 Direct en 2024, place cette année à un The Outer Worlds 2 Direct. L'occasion donc de voir la suite de la licence spatiale d'Obsidian Entertainment, attendu courant 2025 sur PC, Xbox Series, Game Pass, mais également PS5, après Avowed sorti en février dernier. Nous devrions donc avoir droit à une longue présentation de gameplay, et certainement l'annonce de sa date de sortie en bonne et due forme. Une conférence proprement cosmique en perspective, en somme.

Le Xbox Showcase 2025 sera notamment diffusé en direct sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de la branche gaming de Microsoft. La marque au X nous annonce aussi que la conférence sera par la suite suivie de divers podcasts et présentations sur son site officiel, en podcast ou sur sa chaîne Youtube, pour avoir de plus amples détails sur les différentes annonces citées. Rendez-vous donc le 8 juin à 19 heures chez nous.

