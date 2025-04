Aujourd'hui marque un nouveau pas dans l'ouverture des exclusivités Microsoft aux autres consoles. De fait, le nouveau jeu Indiana Jones débarque sur PS5 ! Cependant, il ne faudrait pas non plus oublier les jeux qui rejoignent le catalogue déjà conséquent de la Xbox Series X|S. D'autant plus que, dans le cas présent, il s'agit d'un jeu gratuit très populaire qui a déjà fait ses preuves sur les autres plateformes.

Le jeu gratuit incontournable du moment sur Xbox Series X|S

Quand on parle de jeux gratuits qui cartonnent sur PC, PS5 comme Xbox Series, la liste est de plus en plus longue. Fortnite, League of Legends, Valorant... il y a de quoi faire ! Mais, depuis quelques années, un nouveau studio s'impose dans le paysage avec des propositions à l'esthétique reconnaissable et des univers toujours riches. Le plus réputé est sans nul doute Genshin Impact. Mais, désormais, il faut aussi compter avec Zenless Zone Zero.

Après la fantasy, miHoYo propose un univers post-apocalyptique qui plonge davantage dans la science-fiction avec Zenless Zone Zero. Cette fois, prenez part à des combats dynamiques dans un action-RPG en free-to-play qui vous met dans la peau d'un Proxy. En tant que guide, vous allez devoir protéger la Nouvelle-Eridu contre la menace des Hollows très prochainement sur Xbox Series X|S.

Déjà disponible un peu partout, il ne manquait plus que l'écosystème Xbox pour accueillir Zenless Zone Zero. C'est maintenant officiel, le nouveau carton de miHoYo / HoYoverse arrivera bien sur Series X et S très bientôt. De fait, le lancement de la version 2.0 sera l'occasion pour les équipes de porter ce jeu gratuit sur les consoles de Microsoft. Ainsi, une nouvelle communauté de fans va pouvoir découvrir cette histoire captivante et addictive. Rendez-vous au mois de juin 2025 pour vous lancer dans l'aventure sur Xbox Series ! Il ne manquera plus que la date exacte pour être présent au lancement.