Microsoft ne communique plus les chiffres de ventes de ses consoles depuis plusieurs années. À la place, le géant américain préfère parler du nombre d’utilisateurs des services Xbox. En ce qui concerne les ventes des Xbox Series X|S, les curieux ont donc dû se contenter de déclarations concernant leur lancement et la vitesse à laquelle elles se sont vendues comparativement à leurs grandes soeurs. Malgré le verrouillage des informations pratiqué par Microsoft, il arrive que des détails intéressants passent entre les mailles du filet.

Une information inédite et surprenante concernant les ventes de Xbox Series X|S vient d’être révélée. Au Royaume-Uni en 2021, il s’est vendu plus de Xbox Series X|S que de Wii U durant tout le cycle de vie de la console de Nintendo. La statistique est fiable puisqu’elle vient de Christopher Dring, le responsable du très sérieux site GamesIndustry.

Ce n’est pas la première fois que le journaliste utilise les ventes de Wii U comme point de repère. Il avait en effet révélé en avril dernier que la PS5 avait déjà passé les ventes totales britanniques de la Wii U. Ainsi que celles de la PS Vita et de la Dreamcast.

Les ventes de Xbox Series X|S tenues globalement secrètes

Mais revenons-en aux Xbox Series X|S. Malheureusement pour ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage, Christopher Dring ne donne pas de chiffres précis. Chose que Microsoft ne fait plus non plus. Peu après la sortie des Xbox Series X|S, la firme de Phil Spencer avait simplement indiqué avoir vendu plus de consoles en 24h que pendant les 24 premières heures de toutes les précédentes Xbox.

Les seuls chiffres de ventes des Xbox Series X|S connus à l’heure actuelle viennent du Japon. Au 31 octobre dernier, il s’est vendu 113.529 Xbox Series X|S dans l’archipel nippon. Pour ce qui est du total mondial, il n’a donc pas été rendu public. Selon une estimation d’analyste, 8 millions de Xbox Series X|S auraient été distribuées à travers le monde.

La Wii fait de la résistance

Pour terminer, une dernière statistique inattendue. Selon les statistiques auxquelles Christopher Dring a accès, il s’est vendu 4 Wii neuves outre manche en 2021. Cela ne changera pas la face du monde mais il est intéressant de voir que certaines boutiques ont encore des Wii dans leurs rayons. Et que ces ventes sont comptabilisées.

