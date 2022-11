Après deux ans de pénurie, l’état des stocks s’améliore. La PS5 désormais plus facile à trouver, les scalpers jettent leur dévolu sur d’autres produits rares à revendre à prix d’or. De leur côté, les Xbox Series sont régulièrement disponibles chez les différents revendeurs. Le Black Friday était donc particulièrement attendu par celles et ceux qui souhaitent craquer pour la console la plus puissante de Microsoft avant la hausse des prix potentielle. Ça tombe bien, deux bons plans sauvages viennent d’apparaître.

Des bons plans pour les Xbox Series X & S

Maintenant que la Xbox Series X est plus facile à trouver, les revendeurs y vont de leur pack. C’est par exemple le cas de Leclerc, qui vient d’enflammer Internet avec un nouveau bon plan. Le deal du jour comprend en effet une console XSX ainsi que deux jeux : Halo Infinite et Far Cry 6. Le tout est vendu pour 499,99€ au lieu de 587€, soit une réduction de 15% au total. Un deal à saisir puisque cela revient au prix de la console seule avec deux titres offerts. Pour l’instant, il s’agit du meilleur bon plan du Black Friday pour la Xbox Series X.

Plutôt intéressé par la Xbox Series S ? C’est du côté d’Electro Depot qu’il faut regarder. La console nouvelle génération moins puissante est désormais à 219,98€. C’est actuellement le meilleur prix hors opération de cagnottage chez certaines grandes surfaces. Mieux vaut faire vite, car les stocks risquent de vite partir à ce prix. Il faut dire que c’est le moment où jamais pour craquer pour l’un des deux modèles. Comme la concurrence, Microsoft a annoncé que ses produits gaming avaient de très fortes chances de subir une hausse des tarifs dès l’année prochaine. Les Xbox Series pourraient donc augmenter d’une cinquantaine d’euros comme la PS5 dans un futur proche.