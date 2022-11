Microsoft a encore augmenté le prix de sa Xbox Series X et des accessoires sur un territoire. Une hausse en France également à prévoir dans les prochaines semaines ?

Finalement, Microsoft est revenu sur sa déclaration et a réhaussé le tarif de sa Xbox Series X mais pas dans le monde entier. Une première étape ?

Le prix de la Xbox Series X augmente en Inde

La Xbox Series X augmente son prix de vente dès ce mois-ci en Inde. Affichée il y a encore quelques jours à 49 990 roupies soit 614€, la console passe à 55 990 soit 687€. C'est déjà la troisième hausse sur ce territoire... de l'année ! Pour l'instant, la petite Series S échapperait à ce changement de grille tarifaire, mais les accessoires ne peuvent pas en dire autant.

En effet, les différentes manettes Xbox Series - qui fonctionnent sur One et PC - subissent également l'augmentation (via IGN).

Manette Xbox Series X : de 5 390 roupies (66€) à 5 990 roupies (73€)

Elite Controller Series 2 : de 15 990 roupies (196€) à 17 990 roupies (221€)

Manette Mineral Camo Edition : de 6 390 roupies (78€) à 6 990 roupies (85€)

Robot White Edition : de 5 390 roupies (66€) à 5 990 roupies (73€)

Manettes Shock Blue & Electric Volt : de 5 890 roupies (72€) à 6 590 roupies (80€)

Est-ce que la France et les autres pays vont y avoir le droit aussi ? L'avenir nous le dira mais Phil Spencer n'a pas fermé la porte à une hausse... pour les consoles et le Xbox Game Pass.