Actuellement en test, une nouvelle optimisation de l’interface utilisateur des Xbox Series va permettre de mettre en avant vos groupes de jeux en les affichant sur l'accueil et même de faire apparaitre vos jeux directement sur cette même page, comme sur PS5.

La Xbox Series va faire comme sa copine PS5

Comme l’explique le site officiel Xbox Insiders, il suffira alors de se rendre dans ses paramètres pour rapidement épingler ses favoris dans l'accueil. Histoire de pouvoir feuilleter rapidement ces derniers sans passer par de nouveaux onglets.

Mes jeux et applications > Groupes > Nom du groupe

Appuyer sur le bouton Menu de votre manette

Cliquez sur « Ajouter à l’acceuil »

En prime, il sera désormais possible d’épingler jusqu’à 10 jeux à sa page d'accueil pour y avoir accès extrêmement rapidement là aussi. Ici, la manipulation est très simple puisqu’il suffit de mettre en surbrillance la vignette du jeu désiré, d’appuyer sur le bouton « Menu » de sa manette puis de cliquer sur « Ajouter à l'accueil ».

S’ajoute à ça une nouvelle disposition des modules pour rendre l’exploration du hub bien plus simple, des raccourcis à côté des applications média afin de se rendre plus rapidement dans le magasin Xbox ou dans sa propre collection.

De plus, le catalogue Xbox Game Pass et le Microsoft Store vont désormais mettre en avant du contenu spécialement sélectionné pour vous afin d'être raccord avec votre profil de joueur.

Petit à petit donc, Microsoft optimise et fluidifie grandement son interface Xbox sans hésiter à piocher chez la concurrence. Notons d'ailleurs que les consoles de Microsoft auront bientôt le droit à une importante mise à jour dès 2023.