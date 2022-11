Bonne nouvelle pour les possesseurs de Xbox Series et de PC, une nouvelle exclusivité est en développement et cela semble être du très lourd.

Une exclusivité Xbox Series est en route. Celle-ci est entre les mains du studio ZeniMax Online Studios, derrière le très apprécié The Elder Scrolls Online. Comme reporté via Twitter, l'information provient d'un podcast portant le nom de Product Builders.

Une grosse équipe pour cette exclu Xbox Series

S'exprimant sur le podcast en question, le directeur créatif Ben Jones a parlé d'une partie du travail concernant cette nouvelle IP, y compris la façon dont il y travaille depuis quatre ans et demi dessus. Car oui, le jeu est en développement depuis plusieurs années maintenant. Jones explique que l'équipe de conception qu'il dirige se compose d'environ 50 personnes, tandis que l'équipe totale se compose de 200 développeurs. Pour mémoire un gros jeu comme The Witcher 3 avait à l'époque une équipe de 250 personnes. On est donc ici sur un gros studio même si il existe évidemment toujours plus gros. Jones précise également que cette équipe est répartie dans le monde entier et que le jeu est un investissement considérable et un projet de très grande envergure.

Hélas, difficile d'en savoir plus sur ce jeu PC/Xbox Series. Le seul indice que l'on peut avoir c'est que le studio est principalement responsable d'un MMO. On peut donc sans trop se mouiller imaginer que c'est également le cas pour ce mystérieux projet de grande envergure.

Enfin le directeur créatif déclare que l'histoire a changé plusieurs fois au cours du développement du jeu :

Vous pourriez créer du grand art, mais s'il n'y a pas une bonne histoire pour se connecter avec cet art, ça va échouer, et vice-versa

À quoi s'attendre ? On ouvre les paris.