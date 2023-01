Depuis quelque temps, les rumeurs concernant l’arrivée d’un nouvel événement Xbox enflent à vue d'œil sur la toile. Et si pour le moment rien d’officiel n’a été annoncé, l’étau se resserre et Microsoft lui-même serait en train de faire du teasing.

Comme nous vous le rapportions il y a peu, des bruits de couloir suggèrent que Microsoft serait en train de préparer une conférence pour ce début d’année 2023. Avec de grosses cartouches prévues cette année, comme Starfield, dont les premiers retours sont énormes, Redfall ou encore le prochain DLC de Forza Horizon 5 que tout le monde attend, Microsoft en a sous le coude. La firme verte pourrait donc tout à fait profiter de ce début d’année pour nous dévoiler ses projets, notamment en nous donnant les dates de sortie de ses gros jeux ou en nous surprenant avec des annonces inédites. Mais pour l'heure, nous n'avons que des indices et toujours rien de concret.

Mircrosoft fait du teasing ?

Hier, c’est Microsoft lui-même qui a relancé les rumeurs en se jouant un peu de ses fans. Alors que le studio InXile (Wasteland 3) s’amuse à teaser l’arrivée d’une vidéo en rapport avec un projet de science-fiction dont on ne sait rien (certains parlent d'ailleurs d’une référence à Starfield), Microsoft a répondu avec un petit emoji curieux. Il n’en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres et raviver l’espoir de voir arriver un nouveau Xbox Direct pour ce début d’année, bien que l'on ne sache pas vraiment de quoi il en retourne. InXile s'amuse d'ailleurs à commenter sa publication en se fendant notamment d'un petit message « Todd qui appelle Phil : "s'il vous plaît arrêtez-les" », comme s'il était en train de spoiler une annonce concernant Starfield.

Un nouveau bundle Xbox Series sème le doute

Ensuite, c’est l’annonce d’un tout nouveau bundle Xbox Series qui a semé le doute. Il y a peu, un nouveau pack a été annoncé, comprenant une Xbox Series, ainsi que Forza Horizon 5 et tous ses DLC, dont l’extension en cours de développement. Le hic, c’est qu’il n’y a pas encore de date de sortie précise pour le bundle, mais Microsoft suggère plutôt une disponibilité « dans le courant du mois ». Les fans ont donc rapidement fait le rapprochement en se disant que ce tout nouveau pack pourrait bien faire l'objet d'une présentation en bonne et due forme lors d’un prochain Xbox Direct, en plus du DLC de Forza Horizon 5.

La hype, mais pas trop

Parallèlement, Jez Corden de chez Windows Central, a ajouté sa pierre à l’édifice. En répondant à un fan qui se demandait si Microsoft allait vraiment laisser passer les prochains mois sans montrer quoi que ce soit, Corden a répondu que l’on ne devrait pas attendre bien longtemps avant d’avoir des nouvelles. Il tempère tout de même en affirmant qu’il ne faut pas s’attendre à un show aussi important que celui de l’E3, mais plutôt à un Xbox Direct un peu plus petit.

Vous ne devriez pas attendre trop longtemps, mais peut-être que vitrine est un mot fort. Directe peut-être ? Je ne suis pas encore sûr de l'ampleur, mais ne vous attendez pas à un énorme spectacle à l'E3

Un Xbox Direct pour bientôt ?

Pour le moment donc, nous n’avons aucune annonce officielle à se mettre sous la dent mais les indices se multiplient et l’étau se resserre peu à peu. Si l’on ne sait pas encore ce qui pourrait arriver, de notre côté, on pense que Microsoft aurait tout intérêt à présenter ses prochains titres dès ce début d’année.

Les rumeurs autour de la date de sortie de Starfield enflent et parlent d’ores et déjà d’une sortie durant la première moitié de l’année, Redfall fait lui aussi l’objet de rumeurs suggérant une sortie aux alentours du mois de mai, et de nombreux autres jeux sont attendus comme Hellblade 2, Forza Motorsport ou encore Stalker 2, que l’on a pu revoir il y a peu.

Et vous qu’attendez vous de Microsoft et sa Xbox Series ?