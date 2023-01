Deux ans après la pénurie, les consoles nouvelle génération sont plus faciles à trouver que jamais. La PS5 est désormais disponible dans les magasins et ceux qui cherchent à l’obtenir sont maintenant en veine. Même son de cloche du côté de la Xbox Series, déjà disponible régulièrement chez les revendeurs. Pour autant, la situation créée par la pandémie a eu un impact sur le prix de la PS5 qui a subi une augmentation de 50 euros. Et si c’était bientôt au tour de sa rivale ? La Xbox Series S vient encore de subir une hausse des tarifs en Inde. Bientôt la France ?

La Xbox Series S devient plus chère en Inde

Véritable succès commercial de cette nouvelle génération, la Xbox Series S permet aux joueurs du monde entier d’obtenir une console next-gen sans se ruiner. Enfin, pas pour tout le monde. En Inde, le modèle le moins performant vient de subir une seconde augmentation des prix conséquente. Elle coûtera désormais 39 990 INR, soit environ 460 euros. Cette nouvelle hausse des tarifs intervient seulement six mois après la précédente. Un chiffre pour le moins surprenant, puisque la Xbox Series est souvent disponible chez nous pour moins de 299,99 euros. Faut-il pour autant craindre une augmentation des prix chez nous ?

Oui et non. Microsoft a bien indiqué l’année dernière que certains de ses produits gaming allaient subir l’inflation, sans préciser pour autant lesquels. Depuis, la firme de Redmond a confirmé que les jeux Xbox Series allaient coûter la bagatelle de 80 euros en France. Rien n’a été confirmé pour les consoles. Il convient donc de remettre cette augmentation de prix de la Xbox Series S en Inde dans son contexte.

Le marché est l’un des moins performants pour les constructeurs. Pour compenser ce faible intérêt sur le territoire, la marque américaine ferait grimper le prix de ses consoles afin de réduire les taux de conversion des devises et les frais d’import/export par la même occasion. Rien n’exclut cependant que la Xbox Series X et sa petite sœur subissent une hausse des prix en Occident comme ça a été le cas pour la PS5.