Des annonces, il y en a un paquet pendant ce Summer Game Fest 2023 et pourtant, ça ne fait que commencer. Après une grosse soirée le 8 juin dernier, présentée par ce bon vieux Geoff Keighley, c’est Microsoft et son Xbox Showcase, suivis d'un direct centré sur Starfield, qui doivent faire le show. D’ailleurs, la marque verte est attendue au tournant. Ses exclusivités sont rares, la plupart ont été repoussées, et si les joueurs aiment le Xbox Game Pass, ils commencent tous à en avoir un peu marre d'attendre les exclusivités. Malheureusement, pour certains, ils ne sont pas au bout de leurs peines.

Une exclusivité Xbox en moins pour le Showcase

Oui, c’est triste, mais il manquera bien l'un des gros titres attendus de ce Xbox Showcase. Il s'agit de STALKER 2, le FPS ukrainien qui ne cesse d'affronter les problèmes. En premier lieu, c’est bien évidemment la terrible guerre qui est venue balafrer le pays qui a obligé les développeurs à revoir leur plan. S'en est suivi des attaques de hackers présumés russes, qui ont volé une bonne partie des codes du jeu, des assets et tout un tas d'autres choses qui se sont rapidement retrouvés sur le net.

Toutefois, le studio GSC n’a pas lâché l'affaire, non seulement ils se sont tenus droits malgré les événements, mais en plus, ils ont continué le développement coûte que coûte. STALKER 2 est assurément l'un des jeux les plus attendus sur Xbox Series et PC, mais malheureusement, il va falloir patienter, tant pour y jouer que pour le voir. L'un des Community Managers du studio a en effet affirmé que le jeu ne serait pas présent au prochain Xbox Showcase. Un coup dur pour les fans, mais GSC a de bonnes raisons donc ce n'est pas plus mal finalement !

Habituellement on ne dit pas si nous sommes ou non aux événements, mais cette fois nous allons faire une exception. STALKER 2 se passera des conférences de juin et préfère faire de grandes annonces dans les mois à venir.

STALKER 2 reviendra vite en très grande forme !

STALKER 2 n'est pas mort pour autant puisque le studio affirme qu'il reviendra donner des nouvelles prochainement. Pas de gameplay ni de bande-annonce durant le Summer Game Fest 2023 donc, mais de grosses annonces sont attendus dans les prochains mois. De quoi faire saliver. En revanche, nous n'avons pas encore de date pour ce prochain rendez-vous, mais en tout cas, STALKER 2 se montrera prochainement, soyez-en sûr ! Le jeu est attendu prochainement sur Xbox Series et PC. Pas de date définitive pour le moment, le studio souhaite aller à son rythme. Difficile de leur en tenir rigueur vu les circonstances