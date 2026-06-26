Contre toute attente, Microsoft annonce une nouvelle augmentation des prix de ses Xbox Seres X et S. La décision intervient après les propos d'Asha Sharma sur le fait que le jeu vidéo n'est plus un loisir abordable.

Toujours plus chère. Les XBOX Series X|S connaissent leur troisième augmentation de prix. Microsoft l'a annoncé hier soir, jeudi 25 juin 2026, assénant un vrai coup de massue au public. La décision peut sembler contre-intuitive pour une console en fin de génération et après les déclarations d'Asha Sharma, nouvelle présidente de la branche gaming du GAFAM. Mais l'entreprise donne des explications.

Une hausse des composant qui fait grimper le prix des Xbox Series

Depuis qu'elle a pris le relai de Phil Spencer à la direction de XBOX, Asha Sharma redouble d'effort pour redonner à la console toute sa compétitivité sur le marché. Mais il y a des réalités qu'elle ne peut pas nier. Alors, bien qu'elle ait commencé à vouloir rendre le jeu vidéo plus abordable, notamment du côté du Xbox Game Pass, elle a vite été rattrapée par la hausse des prix des composants. Hier soir, Microsoft a donc annoncé une augmentation des prix des Series X et S :

Les Xbox Series de 1 TB augmenteront de 150 dollars .

. Les Xbox Series de 512 GB augmenteront de 100 dollars .

. Les nouveaux prix pour les modèles de 2 TB seront bientôt dévoilés.

Cette augmentation intervient seulement 8 mois après la précédente. Microsoft justifie son choix en invoquant « les prix du stockage et de la mémoire des consoles [qui] ont augmenté de x2,5 ». Le géant nord-américain rappelle aussi que les consoles de jeux vidéo sont généralement vendus à perte contrairement à d'autres objets high-tech comme les smartphones. C'est pourquoi, dès lors que les composants augmentent, l'entreprise se doit de compenser explique-t-elle.

À ce titre, les nouveaux prix des XBOX Series X|S entreront en vigueur le 1er août 2026. Les prix européens n'ont pas encore été communiqués. Toutefois, on imagine qu'ils seront équivalents. Enfin, en contrepartie, Microsoft s'engage à mettre en place des solutions de facilité de paiement. Il annonce aussi travailler à la mise en vente de modèles qui ont déjà servi, sans expliquer pour le moment s'il s'agirait de modèles d'occasion à proprement parler ou de reconditionnés.

© Microsoft.