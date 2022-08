Encore un bon plan ce weekend pour les joueurs Xbox Series et Xbox One. Microsoft met à disposition trois jeux entiers à l’essai. De quoi bien s’occuper pendant quelques jours.

Avis aux joueurs Xbox One et Xbox Series, trois nouveaux jeux gratuits sont disponibles ce weekend dans le cadre des Free Play Days. Au programme, des jeux parfaits pour jouer entre amis avec du Square Enix et du Bethesda.

Trois jeux gratuits ce weekend sur Xbox Series et Xbox One

Comme chaque semaine, Microsoft propose aux joueurs Xbox de tester une sélection de jeux gratuits le temps d’un weekend. L’ensemble des titres et leur contenu sont alors disponibles dans leur intégralité et sans aucune restriction jusqu’au lundi 22 août à 8h59, heure française. La seule condition pour en profiter en revanche, c’est d’être abonné au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate.

Cela vous laisse le temps de terminer le jeu, ou de bien l’essayer pour les jeux multi qui demandent un peu plus de temps. Dans le cas où vous souhaiteriez poursuivre votre partie, vous pouvez profiter de remises allant de 35 % à 75 % sur les heureux élus et leurs extensions. Sans plus attendre, voici les jeux gratuits du weekend, qui peuvent d'ores et déjà être téléchargés sur les consoles Xbox.

Outriders

Jeu service de Square Enix, Outriders est un shooter RPG en coopération jusqu’à 3 joueurs. Le titre se déroule dans un univers de science-fiction original où l’humanité se fait laminer par les d’Enoch. A vous, Outrider, de traverser cette planète hostile pour tenter de sauver votre espèce.

The Elder Scrolls Online gratuit sur Xbox Series

Pour célébrer la QuakeCon comme il se doit, The Elder Scrolls Online va briser un peu les règles du Free Play Days. Le MMORPG de la licence culte de Bethesda sera en effet jouable gratuitement pendant deux semaines et non seulement un weekend. Les joueurs pourront essayer le jeu de base, son mode PvP et explorer 24 zones, dont Morrowind, la Cité Impériale et Cyrodiil. Cette période d’essai garantit également un accès au prologue de High Isle.

Just Die Already!

Jeu bac à sable complètement déjanté par les concepteurs de Goat Simulator. Pas de chèvres ici, mais des personnes âgées en colère qui viennent de se faire exclure de leur maison de retraite et vont semer le chaos. Le jeu parfait pour s'occuper le temps d'un weekend sur sa Xbox.