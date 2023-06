Microsoft et Bethesda préparent-ils une surprise pour les joueurs Xbox Series et PC ? Une offre d'emploi pourrait avoir révélé un projet attendu par beaucoup, et qui jusque-là, avait été écarté par Pete Hines. Le directeur de l'édition chez Bethesda qui doit être bien occupé actuellement avec le lancement de Starfield.

Wolfenstein 3 en développement sur Xbox Series et PC ?

William « B.J. » Blazkowicz de retour dans Wolfenstein 3 pour tuer des nazis à la douzaine sur Xbox Series et PC ? Certains joueurs en rêvent. Mais pour Bethesda, ça ne semblait pas une priorité, du moins en 2021. « En ce qui concerne Wolfenstein, et plus largement toutes les licences pour lesquelles nous n'avons rien annoncé, il faudra attendre le moment où nous aurons envie d'en parler. Mais vous pouvez me mettre en tête de la liste des gens qui attendent un nouvel épisode. Il n'y a donc pas d'inquiétudes à avoir » avait expliqué Pete Hines au micro de Gamespot.

Sauf que, comme précisé, cette interview date et les choses ont pu grandement évoluer entre temps. D'après une offre d'emploi publiée sur le site de ZeniMax, la maison-mère de Bethesda, les développeurs de la franchise cherchent actuellement un animateur senior pour une production Xbox Series mystérieuse. Le candidat qui viendra grossir les rangs de MachineGames devra être « passionné par les jeux vidéo », et surtout pour les « jeux immersifs à la première personne ». Ce qui colle avec ce FPS culte.

Mais cela pourrait aussi concerner le jeu Indiana Jones, dont nous ne savons rien. Hormis le fait qu'il sortira à coup sûr sur Xbox Series et peut-être même ailleurs. Toutefois, cette hypothèse prend l'eau puisque le studio ajoute avoir besoin d'un profil qui a une expérience dans « l'animation de créatures ou de personnages quadrupèdes » (via Tech4Gamers). Et là, on pense davantage au bestiaire de Wolfenstein comme le Panzerhund.

Le Panzerhund énérvé de Wolfenstein II : The New Colossus (crédits : Steam).

Une sortie après Indiana Jones et Starfield ?

Pour une sortie après Starfield, c'est une évidence. Le prochain jeu de Bethesda sera disponible le 6 septembre 2023 en exclusivité Xbox Series et PC. Cependant pour Indiana Jones, c'est nettement plus flou vu le peu d'informations à se mettre sous la dent.

Au détour de différentes interviews, Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif au sein de Bethesda, a fait savoir que le jeu allait être basé sur un vieux scénario. Une histoire oubliée par LucasFilm dans un tiroir ? Non. Ce sera une intrigue imaginée il y a une dizaine d'années par Todd Howard et fignolée avec l'appui de MachineGames.

« Je crois que j'ai tenté de présenter l'idée à George Lucas pour la première fois en 2009, et j'ai essayé de trouver un moyen de le faire depuis. Et je pense que le travail accompli par Machine Games prouve qu'ils sont des développeurs et conteurs d'histoires phénoménaux. Lorsque j'ai commencé à en parler avec eux, j'ai su que ça collerait. Nous avons eu l'opportunité d'en discuter avec Lucas et Disney et ils sont super heureux » (via IGN). Toujours selon lui, ce sera une « lettre d'amour définitive à la licence ».

Cette nouvelle adaptation d'Indiana Jones, qui aura un scénario original, devrait être une exclusivité Xbox Series et PC... ou pas. Il y a quelques mois, Jez Corden de WindowsCentral a déclaré « La seule information que j’ai sur le jeu Indiana Jones c’est que ce n’était pas une exclusivité. Mais elle date d’il y a un moment, et ça pourrait avoir changé ». Sous-entendant ainsi une sortie PS5. Ce qui est effectivement une possibilité puisque Phil Spencer, patron de Xbox, avait fait savoir que les jeux Bethesda exclusifs ou non aux plateformes de Microsoft feraient l'objet d'une étude « au cas par cas ».