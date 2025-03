Durant la génération One, Microsoft a lancé le Xbox Preview Program qui s'est transformé en Xbox Insider Program depuis plusieurs années. Peu importe le nom, l'objectif a toujours été identique, à savoir faire tester en avant-première aux joueurs des nouveautés et fonctionnalités des consoles afin de recueillir leurs retours, et de pouvoir ajuster en conséquence au moment du déploiement officiel des mises à jour. Étant donné le caractère non définitif des patchs système installés, il arrive parfois qu'il y ait des gros problèmes.

Une nouvelle mise à jour du Programme Xbox Insider casse tout

Le Programme Xbox Insider permet d'essayer des nouveautés et fonctionnalités avant tout le monde, en sachant que tous les membres n'ont pas forcément accès aux mêmes éléments. Il y a en effet différents niveaux (Omega, Delta, Beta, Alpha et Alpha Skip-Ahead) qui impose diverses limites. Par exemple, les Insiders Alpha peuvent tester un patch très en amont du déploiement officiel, et ce durant différentes étapes du développement.

Actuellement, celles-ci qui ont accès au niveau Alpha et à son sous niveau Alpha Skip-Ahead du Programme Xbox Insider ont été invités à télécharger la version logiciel système 2504.250303-2200. Mais attention si vous pouvez et souhaitez l'installer car elle est responsable de gros problèmes. Comme rapporté par plusieurs internautes, cette mise à jour a eu pour effet de supprimer les profils Xbox Series des joueuses et joueurs, les paramètres de la console ou encore les données liées au Quick Resume - qui permet de laisser des jeux tourner en arrière-plan et de les relancer comme si vous n'aviez jamais quitté votre partie.

Et si toutes ces choses sautent pour certains utilisateurs, c'est parce que cette version opère une réinitialisation des paramètres d'usine. « Ma console me demande la configurer comme si elle était toute neuve »; « C'est le plus gros bug que j'ai jamais vu au cours de toutes mes années de participation au programme Insider »; « Je suis rentré à la maison et je me suis mis sur ma Xbox aujourd'hui après le travail et j'ai découvert que ma console avait été réinitialisée en usine » peut-on lire sur Reddit. D'après nos confrères de VGC, les jeux installés ne sont néanmoins pas perdus.

Un bug de manette avec le firmware 5.23.5.0

Si les membres du Programme Xbox Insider rencontre de gros bugs avec cette mise à jour système, il semble que le récent firmware 5.23.5.0 de la manette soit lui aussi très instable. Le constructeur a posté une déclaration sur le compte X officiel de la marque où il est expliqué qu'il est possible de réinstaller le précédent patch en attendant une solution plus pérenne. « Nous sommes au courant d'un problème avec la mise à jour du firmware de la manette sans fil Xbox 5.23.5.0. Nos équipes travaillent activement à la recherche d'une solution. En attendant, les joueurs peuvent réinitialiser le micrologiciel de leur manette en suivant les étapes indiquées sur le support Xbox ». Rendez-vous sur ce lien pour régler des soucis de connexion.

