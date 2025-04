Si vous avez envie de profiter d’un excellent jeu gratuit sur Xbox Series, ne tardez plus : l’offre touche bientôt à sa fin. Et en plus, c’est un très bon FPS.

On le sait, Prime Gaming, tout comme GOG ou Steam, est un excellent moyen de récupérer des jeux gratuitement, sans débourser un centime. Et ce n’est pas réservé au PC ! La preuve avec ce jeu très apprécié, désormais offert sur Xbox Series. Mais attention : l’offre est limitée dans le temps, alors ne tardez pas trop.

Un jeu gratuit sur Xbox Series

Bonne nouvelle donc pour les amateurs de FPS et les fans de la série Wolfenstein : Wolfenstein: The Old Blood est désormais disponible gratuitement sur Xbox One, Xbox Series X/S et via Cloud Gaming. Le jeu peut être récupéré sans frais via Prime Gaming, à condition d’avoir un abonnement actif. Et une fois le code activé, il est à vous pour toujours.

Sorti en 2015, Wolfenstein: The Old Blood est une préquelle à The New Order. Ce stand-alone développé par MachineGames reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série : une action intense, une narration soignée, et surtout, des combats ultra nerveux à la première personne.

On y incarne une nouvelle fois B.J. Blazkowicz, lancé dans une mission secrète derrière les lignes ennemies, au cœur d’un Reich plus dangereux que jamais. L’aventure s’étend sur huit chapitres répartis en deux histoires connectées, chacune apportant son lot de tension, de fusillades et de moments mémorables. Bref, un bon jeu sur Xbox Series.

Armes inédites et gameplay musclé

Le jeu (ici sur Xbox Series) propose un arsenal varié avec notamment un fusil à verrou, un lance-grenades Kampfpistole, et un outil particulièrement brutal : les doubles tuyaux, qui servent aussi bien à l’escalade qu’au corps-à-corps. Le tout dans un rythme effréné typique des productions MachineGames. Malgré ses années, The Old Blood reste un excellent FPS solo, taillé pour les joueurs en quête de sensations fortes. Et cette version Xbox tourne parfaitement, que ce soit sur console actuelle ou via le cloud.

L’offre est valable jusqu’au 21 avril 2025, alors ne tardez pas pour récupérer le jeu gratuitement sur Xbox Series. Pour en profiter :

Connectez-vous à votre compte Prime Gaming. Rendez-vous dans la section des jeux gratuits. Cliquez sur Wolfenstein: The Old Blood (Xbox) et récupérez votre code unique. Activez-le sur votre compte Xbox via le Microsoft Store.

Une fois le jeu associé à votre compte Xbox, il vous appartient, même si vous annulez votre abonnement Prime par la suite.

