Xbox vendrait ses consoles bien en-dessous de leur prix, engendrant une perte de 150 $ par exemplaire. Dès lors, cela pose question sur la stratégie adoptée par Microsoft.

La stratégie chez Xbox connaît de nombreux remaniements depuis plusieurs années. En 2026, une nouvelle page s'est ouverte avec l'entrée en fonction d'Asha Sharma en tant que PDG. Mais saura-t-elle, avec sa nouvelle équipe, répondre à l'enjeu des pertes sur les ventes de consoles de la gamme Series ? Selon de nouvelles informations officieuses, des réflexions seraient en cours en interne pour renverser la situation du hardware de Microsoft.

Xbox perdrait encore des consoles sur chaque console vendue

Jez Corden, journaliste spécialiste de Microsoft, vient de révéler chez Windows Central un chiffre qui donne à réfléchir. Apparemment, l'entreprise perdrait environ 150 dollars sur chaque console Xbox Series X|S vendue. Même la hausse de prix annoncée pour le mois d'août 2026 ne colmaterait pas cette fuite financière importante.

Si les constructeurs ont l'habitude de vendre leur console à perte depuis des générations, le contexte actuel invite à repenser cette stratégie en profondeur. La hausse des prix de la RAM a notamment fait exploser la tarification de Valve pour sa Steam Machine. Ce même problème pousse Microsoft à augmenter les prix des consoles Xbox Series dès le mois prochain.

© Microsoft.

Un changement à venir chez Microsoft pour la Project Helix ?

Ce nouveau contexte dans le secteur du jeu vidéo pourrait inciter Microsoft à des changements de taille pour sa future Xbox, connue sous le nom de code « Project Helix ». À partir de documents reçus et vérifiés par Windows Central, on apprend par exemple qu'« environ 75 % des possesseurs de Xbox Ally ont aussi un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass ». Un chiffre qui invite à repenser les possibilités d'une machine moins ouverte que prévu :

Si la prochaine Xbox donnait accès au catalogue de Steam, Microsoft ne récupérerait pas de commission sur les achats permettant de compenser les pertes sur les ventes de console

Le coût des composants et des technologies IA devient trop important pour ne pas avoir des répercussions directes sur les produits qui y recourent

Le Xbox Game Pass a toujours un intérêt auprès des joueuses et des joueurs, si bien qu'il paraît compliqué de négliger l'abonnement

À sa prise en poste, Asha Sharma avait rapidement remis le Xbox Game Pass au cœur des discussions. Ce pourrait alors n'être que le début pour le service de jeux à la demande. De manière plus générale, elle avait aussi évoqué un ralentissement dans la course à la technologie afin de pouvoir proposer une console abordable et attractive, tout en limitant les pertes pour Microsoft. Tout cela doit encore prendre forme officiellement, mais il est clair que le constructeur américain est en train de revoir son modèle économique.