C'est l'effervescence chez Microsoft ! À la suite du Xbox Showcase, le constructeur s'est permis quelques annonces supplémentaires, et pas des moindres. Effectivement, il a teasé ni plus ni moins que la préparation d'une nouvelle console. Pour autant, n'allons pas trop vite en besogne. Le hardware actuel est loin d'être rangé au placard. La Xbox Series accueille une nouvelle mise à jour avec des fonctionnalités bienvenues.

Un patch qui offre un coup de neuf sur Xbox Series

La Xbox Series X|S en a encore sous le coude. Malgré quelques déceptions sur de nouveaux jeux dernièrement, cette fois ça devrait mieux se passer du côté du hardware. De fait, la console vient de recevoir une nouvelle mise à jour de son système. Passant à la version 10.0.26100.4855, elle devrait une fois de plus améliorer l'expérience des joueuses et des joueurs dans son interface.

En effet, le nouveau patch de la Xbox Series offre une plus grande personnalisation de l'espace d'accueil. Dès maintenant, vous pouvez masquer les applications natives par exemple. Il vous est également possible d'épingler vos favoris et de réduire le nombre tuiles apparaissant dans le menu des jeux et applications les plus utilisés. Ainsi, vous bénéficiez d'une meilleure gestion de votre espace.

Dans le même ordre d'idée, les hubs de jeux s'améliorent sur Xbox Series. Dans la continuité du ravalement de façade d'avril dernier, leur affichage continue de s'améliorer. Vous y retrouverez plus clairement les informations liées à vos jeux, comme vos statistiques, les succès ou encore les screenshots récents. À vous de personnaliser cet espace depuis « Jeux et applications » dans le menu « Personnalisation ».

La mise à jour des Game Hubs a commencé en avril dernier.© Xbox

En plus des mises à jour d'interface, la nouvelle version du système de la Xbox Series ouvre de nouveaux avantages pour les jeux free-to-play aux abonnés du Xbox Game Pass. Il s'agit notamment d'éléments cosmétiques, mais aussi de personnages ou même de monnaie pour certains titres.

Enfin, la mise à jour de juin améliore une fonctionnalité très utile de la Xbox Series. La sauvegarde dans le cloud a été repensée. Elle présente une nouvelle barre de progression, indique le nom des appareils ainsi qu'un horodatage plus clair. Vous disposerez des informations les plus pertinentes pour vous repérer entre vos fichiers !