Les joueurs Xbox Series et One abonnés aux Xbox Game Pass ou au Live Gold, peuvent dès maintenant profiter de nouveaux jeux gratuits pour un temps limité. Ne perdez donc pas de temps si ces titres vous tentent !

Comme chaque semaine, les joueurs Xbox Series et Xbox One ayant un abonnement à l’un des services proposés par Microsoft peuvent avoir accès à plusieurs jeux sans verser un centime supplémentaire grâce aux Free Play Days. Cette offre s’ajoute aux jeux réguliers du Xbox Game Pass et ceux offerts par les Games With Gold chaque mois. Les Free Play Days permettent de tester sans aucune limite plusieurs jeux le temps d’un gros week-end. Pourquoi se priver ?

4 nouveaux jeux à tester gratuitement sur Xbox Series

Après le FPS tactique Hell let Loose, le RPG stratégique Crusader Kings 3, le shooter compétitif Leap et l’excellent Don't Starve Together : Console Edition, pas moins de quatre nouveaux titres viennent de faire leur apparition.

Il y a cette fois deux jeux parfaits pour les soirées entre amis ou en famille, Golf With Your Friends, un jeu de minigolf endiablé et Turbo Golf Racing, qui mélange le sport à petite balle et Rocket League. Ensuite vient l’une des meilleures adaptations d’un des manga les plus cultes de sa génération, Naruto To Boruto: Shinobi Striker. Ces nouveaux Free Play Days se concluent avec un petit roguelike jouable en multijoueur, For The King. Tous ces jeux seront jouables dans leur entièreté du 4 au 7 mai prochain. Passé ce délai, il faudra mettre la main au portefeuille.

Les Free Play Days du 4 au 7 mai 2023

Golf With Your Friends

Turbo Golf Racing

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

For The King

De grosses promos pour les Free Play Days

Comme bien souvent, certains jeux proposés gratuitement pour ce long week-end de gaming profitent également de jolies promotions. Si jamais vous n'avez pas le temps de les terminer à temps ou que vous souhaitez les conserver dans votre bibliothèque une fois les Free Play Days terminé, c'est peut-être l'occasion ou jamais. Notez cependant que certains de ces jeux sont encore disponibles dans le Xbox Game Pass. Bien que cela ne garantit pas qu'ils y restent indéfiniment, il n'y a peut-être que peu d'intérêt de mettre la main au portefeuille dans l'immédiat si vous avez déjà un abonnement Game Pass.

Les soldes Free Play Days sur Xbox Series et Xbox One

Golf With Your Friends Edition Standard à 4,99€ au lieu de 19,99€

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Edition Standard à 5,99€ au lieu de 59,99€



Turbo Golf Racing à 24,99€ - prix normal

à 24,99€ - prix normal For The King à 24,99€ - prix normal

Les jeux Xbox Series et Xbox One a tester dès maintenant

Comme d'habitude, ces jeux sont à retrouver dans l'onglet Free Play Days de votre système Xbox et pourront donc être accessibles à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 mai prochain. Passé ce délai, vous en retrouverez certains dans le catalogue Xbox Game Pass, ou il faudra les acheter définitivement. L'avancée de votre partie et les profils sauvegardés seront toutefois conservés quoi qu'il se passe. Cette semaine donc vous aurez de quoi faire sur Xbox Series et Xbox One, entre un jeu de combat rondement mené, des jeux extrêmement fun qui mettent le golf à l'honneur et un petit roguelike qui cache bien son jeu. Petit tour d'horizon de ce qui vous attend.

Golf With Your Friends, du minigolf comme vous ne l'avez jamais vu

Golf With Your Friends est un jeu de minigolf, ni plus ni moins. Il vous permet de jouer à plusieurs dans des parties entièrement personnalisables avec ou sans classement. Mais le jeu n'a rien de classique, au contraire, il mise avant tout sur le fun absolu. Non seulement, il existe une tonne de modificateur de partie déjanté, jouant avec la gravité ou la réaction de la balle par exemple, mais en prime les terrains sont totalement fou. Maison hantée, fonds marins, jardins… même les Worms ont le droit à leur propre circuit. De bonnes grosses tranches de rire en perspective.

Turbo Golf Racing, quand Rocket League rencontre le golf

Golf toujours avec ce jeu complètement déjanté qui mélange course, ambiance Rocket League et le célèbre sport. Dans turbo golf Racing, proposé ici en early access (Game Preview), vous vous taper la course contre d'autres joueurs tout en essayant de marquer des points dans différents modes de jeu généralement funs et explosifs. Vous pourrez ainsi débloquer tout un tas de cosmétiques pour vos véhicules, mais aussi vous faire une place au soleil dans le top du classement. Les joueurs de Rocket League ne seront clairement pas dépaysés tant le feeling est assez proche que ce soit côté gameplay ou côté direction artistique.

Naruto To Boruto: Shinobi Striker, les ninjas se bastonnent sur Xbox Series et Xbox One

Naruto to Boruto : Shinobi Striker sur Xbox est un jeu de combat qui retrace une bonne partie des arcs narratifs du célèbre manga. Vous pourrez non seulement créer votre propre ninja comme si vous y étiez, mais également jouer et rencontrer les personnages iconiques de la franchise. Comme beaucoup de jeu de la licence, Naruto to Boruto : Shinobi Striker est un titre très apprécié puisqu'il est très fidèle au matériau d'origine, mais également bien fichu et plutôt généreux. De plus, quelques libertés sont prises afin d'offrir toujours plus d'intérêt pour les fans les plus hardcore. Ce qui permet aussi de découvrir de nouvelles facettes de l'univers dans la foulée.

For The King, petite pépite indé du roguelike

For The King est un jeu de type roguelike jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs. Le jeu demande à quatre valeureux héros de partir dans une quête très risquée où chaque choix sera important. Que ce soit dans la prise de risque en exploration où lors des combats qui se déroulent tous au tour par tour et peuvent rapidement dégénérer. En sus, les joies de l'aléatoires viennent bien souvent vous mettre des bâtons dans les roues aux détours de rencontres fortuites bien souvent dangereuse. Un titre addictif qui plaira assurément aux fans du genre.