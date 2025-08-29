En cette fin de mois d’août, Microsoft annonce l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour les Xbox Series et les PC, avec le déploiement pour tous d’une fonctionnalité très attendue.

Les ventes des Xbox Series ont beau avoir beaucoup de mal à décoller, cela n’empêche pas l’écosystème Xbox de continuer à se porter comme un charme. En effet, la firme de Redmond peut-être connu des dernières semaines particulièrement difficiles pour ses studios et certains de leurs jeux, cela n’a pas empêché Microsoft de mettre en avant des résultats records lors de son dernier trimestre. Il faut dire que la compagnie est très à l’écoute de sa communauté, en témoignent les nouvelles mises à jour en approche pour les Xbox Series.

Les Xbox Series se mettent à jour

Annoncée le mois dernier via le programme Xbox Insiders, l’arrivée de l’historique de jeu multiplateforme et des titres jouables en cloud est aujourd’hui officiellement en cours de déploiement, et devrait donc très bientôt être accessible à tout le monde. En d’autres termes, cela signifie que tout votre historique de jeu va désormais pouvoir être synchronisé sur l’ensemble des appareils, que ce soit sur Xbox Series ou sur PC. Grâce à cela, vous pourrez ainsi reprendre encore plus rapidement votre partie, où que vous soyez.

Cela vaut d’ailleurs également pour les jeux jouables en cloud, qu’il s’agisse de classiques Xbox d’origine ou d’exclusivités Xbox Series, même si vous y jouez via le Game Pass. Pour retrouver votre historique de jeu, il vous suffit alors de vous rendre sur la tuile dédiée depuis la page d’accueil de votre console, ou dans la section « Récemment utilisés » du menu latéral si vous êtes sur PC. En sachant que sur ce dernier, vous pouvez également le retrouver dans l’onglet dédié depuis la section « Ma bibliothèque ».

Sur un autre registre, la firme rappelle par ailleurs que de nouveaux arrière-plans dynamiques ont fait leur apparition sur Xbox Series, afin de permettre aux utilisateurs de mettre leur console aux couleurs des dernières et prochaines nouveautés attendues sur la machine. Cela comprend notamment Gears of War: Reloaded, Grounded 2, Ninja Gaiden 4, Madden NFL 26 et enfin Sea of Thieves. La liste des jeux Xbox Play Anywhere, « Diffusez vos propres jeux » et Retro Classics a également été complétée, au même titre que celle des jeux compatibles au clavier/souris et avec les commandes tactiles.

L'écosystème Xbox continue plus que jamais de s'unifier

L’application Xbox sur PC évolue

Pour les joueurs PC, Microsoft annonce également l’arrivée d’un nouvel onglet baptisé « Mes applications » pour les membres Xbox Insiders. Grâce à lui, vous pouvez accéder plus facilement aux applications que vous utilisez le plus, ce qui vous permet d’y accéder plus rapidement. Cela peut alors aussi bien concerner des lanceurs de jeux que des applications comme des navigateurs, des utilitaires ou autres. « Cette amélioration s’inscrit dans la continuité de notre travail sur la bibliothèque de jeux unifiée » précise Xbox, en ajoutant que « le support sera étendu progressivement ».

Toujours pour les membres Xbox Insiders, Microsoft annonce l’arrivée de Gaming Copilot en version bêta, dont l’objectif est de « vous aider à surmonter les passages difficiles et de rester concentré sur l’essentiel : profiter de vos jeux préférés ». « Que vous cherchiez des astuces, que vous soyez bloqué face à un boss ou que vous vouliez simplement entrer plus rapidement dans l’action, Gaming Copilot (bêta) rend l’expérience plus fluide et personnalisée. Intelligent, il se rend utile quand vous en avez besoin et sait se faire discret quand ce n’est pas le cas ».

Pour finir, l’application Xbox sur PC se met également à jour pour faciliter la navigation des utilisateurs, que vous utilisez une manette, un clavier ou même un écran tactile. Grâce à la mise en place d’une série d’améliorations, la navigation se veut ainsi plus intuitive et plus proche de l’expérience proposée sur Xbox Series, en plus de gagner en fluidité et en clarté. « Tout a été pensé pour rendre l’application Xbox sur PC plus intuitive, plus familière et simplement meilleure », assure le constructeur. Voilà qui devrait faire plaisir à certains.

