La folie des rachats de Microsoft n’est pas encore terminée. Alors que le géant américain doit encore faire approuver l’acquisition d'Activision-Blizzard, il se tourne déjà vers l’avenir. Fort du succès de la Xbox Series au Japon, la marque verte souhaite avoir de nouvelles armes pour conquérir les joueurs nippons.

Des studios japonais rachetés pour des exclu Xbox Series ?

Microsoft à la conquête du Japon ? Phil Spencer, à la tête de Xbox, n’a jamais caché son envie de mettre la main sur un studio japonais afin de renforcer la position de la marque sur le territoire. Si rien ne semble avoir abouti pour l’instant, la firme américaine n’en démordrait pas. Selon les intervenants de GiantBombCast, le podcast de l’insider Jeff Grubb, Microsoft serait actuellement en discussion avec un gros éditeur japonais en vue d’un rachat. Des pourparlers seraient également en cours avec de plus petits studios du pays.

Des déclarations qui vont dans le sens de ce que d’autres médias sérieux avaient rapporté l’année dernière. Microsoft avait visiblement déjà approché des studios japonais avant l’acquisition d’Activision-Blizzard. Qui pourrait donc être ce gros éditeur qui serait dans le viseur de Xbox ? SEGA et Microsoft se sont dernièrement rapprochés et les paroles malheureuses de Phil Spencer avaient fait naître des rumeurs. La tête pensante de la branche gaming avait en effet déclaré que « Xbox est la nouvelle maison de Sonic ». Il n’en fallait pas plus pour qu’Internet s’emballe.

Même son cloche avec ATLUS, qui sortira enfin ses jeux Persona sur Xbox Series. Les prétendants potentiels peuvent cependant être nombreux : Bandai Namco, Square Enix, ATLUS, Koei Tecmo, Konami, Capcom. De son côté, Microsoft avait annoncé la couleur en avril dernier : les rachats de studios vont reprendre sérieusement. Il y a l’embarras du choix. Reste maintenant à savoir si Microsoft arrivera à en rameuter un dans son écurie.