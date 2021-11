Malgré leur relative indisponibilité dans les rayons des supermarchés et autres boutiques spécialisées, les consoles de neuvième génération fêtait récemment leur premier anniversaire. Et si la route semble encore longue, Microsoft parle aujourd'hui des améliorations à attendre sur Xbox.

C'est peu dire que le constructeur n'a pas chômé pour multiplier les mises à jour des Xbox Series X|S et de son système d'exploitation, mais les récentes annonces concernant l'arrêt du programme de rétrocompatibilité des jeux issus des catalogues Xbox et Xbox 360 ou l'arrêt du programme FPS Boost qui faisait lui aussi le bonheur des amateurs de rétrogaming avaient de quoi inquiéter sur la suite des événements.

Très share joueurs

Microsoft entend pourtant mener à bien d'autres chantiers, comme l'a récemment confirmé le chef de projet Jason Ronald au micro d'Iron Lords Podast, histoire de compenser les récentes mauvaises nouvelles. Ce sera peut-être un détail pour certains, mais Microsoft semble avoir enfin entendu les critiques récurrentes autour de son approche quelque peu alambiquée du partage de contenu :

Je dois dire que le fonctionnement du Game DVR, que ce soit la capture ou son partage, est l'un des aspects sur lequel j'aurais voulu que nous fassions plus de progrès cette année. C'est clairement une priorité pour nous. Nous avons entendu les retours des joueurs, et nous avons déjà proposé quelques améliorations relatives à la fiabilité et à la qualité des captures de gameplay, mais nous sommes conscients que nous pouvons encore faire des progrès. Ce sera une priorité en 2022.

Pas facile de faire simple

En la matière, Microsoft accuse en effet un retard certain, notamment face à la concurrence qui propose des méthodes de partage bien plus simples lorsque vient l'heure de poster ses exploits et/ou tragiques défaites sur les réseaux dits sociaux. Il ne faudra pas pour autant prendre pour argent comptant les promesses de Ronald, puisqu'il assurait déjà avoir entendu le message en début d'année.

Allez, avec un peu de chance, vous n'aurez peut-être bientôt plus à passer via une fichue application pour gérer facilement vos minutes de gloire. Et si Microsoft pouvait penser aux pauvres journalistes qui se demandent si l'on pourra un jour transférer ses captures sur une bête clé USB. Ce n'est pourtant pas la mer à boire, non ?

Quel genre d'améliorations aimeriez-vous voir arriver sur les consoles Xbox ? Êtes-vous satisfaits de l'actuel système d'exploitation ? Faites-nous part de vos avis partagés dans les commentaires ci-dessous.