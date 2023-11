Xbox et plus largement Microsoft comptent sur des hommes et des femmes de talent pour proposer de belles choses. Et dans un contexte économique difficile pour beaucoup, il est nécessaire d'avoir les reins solides. C'est pourquoi Microsoft vient tout simplement de nommer une nouvelle personnalité à la tête de Xbox Game Studios.

Xbox se réorganise

Ainsi, le nouveau chef de Xbox Game Studios n'est autre qu'Alan Hartman. Alan Hartman a débuté sa carrière dans le développement de jeux vidéo en 1995 en tant que producteur exécutif chez DreamWorks Interactive, contribuant à des jeux tels que The Lost World: Jurassic Park, Goosebumps Attack of the Mutant et Trespasser. Il est également crédité sur des titres comme Skullmonkeys, Close Combat III The Russian Front, Urban Assault et Age of Empires II. En 2001, il rejoint Digital Anvil, racheté par Microsoft, où il travaille sur Freelancer et Brute Force. À partir de là, il ne va faire que de monter les échelons.

Suite à la dissolution de Digital Anvil par Microsoft, Hartman devient manager de studio, puis dirigeant de Turn 10 Studios, connu pour la série Forza Motorsport, qu'on ne présente plus. Depuis 2005, il supervise le développement de tous les titres de Turn 10 et du moteur ForzaTech. En septembre 2021, il est nommé vice-président de Forza et Fable, un reboot très attendu de la célèbre franchise Xbox développé par Playground Games.

Du mouvement chez Microsoft

Avec plus de dix-huit ans d'expérience chez Microsoft, Hartman a joué un rôle prépondérant dans le développement du secteur des jeux de l'entreprise. Récemment, il a donc été promu à la direction des Xbox Game Studios, succédant à Matt Booty. Booty, à son tour, a été élevé à la présidence de Game Content and Studios, où il chapeaute les opérations des studios affiliés à ZeniMax, tels que Bethesda, Arkane et id Software. Cet agencement ne semble laisser aucun perdant.

Il y a de cela quelques semaines, on a aussi appris que Sarah Bond, sans lien avec l'agent secret, a été nommée présidente de Xbox, tandis que Dave McCarthy a endossé le rôle de directeur des opérations chez Microsoft Gaming. Cela annonce des changements considérables pour l'avenir des productions Xbox, incluant potentiellement de nouveaux rachats. L'appétit de Microsoft pour les acquisitions est en effet colossal. On peut donc tout imaginer. Idem pour le développement des jeux, avec pourquoi pas le retour de grosses licences.

Que pensez-vous de ce changement en internet chez Xbox ?