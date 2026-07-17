Après plusieurs annonces peu réjouissantes de leur constructeur, les Xbox Series reçoivent une nouvelle mise à jour mensuelle massive avec un tas de nouvelles fonctionnalités et changements.

Ces derniers temps, les nouvelles sont plutôt sinistres du côté de l'industrie du jeu vidéo. Concernant la branche gaming de Microsoft, on a eu coup sur coup l'annonce d'une hausse massive des prix des Xbox Series effective à partir du 1er août 2026, puis la vague de licenciements la plus sanglante de l'histoire du groupe, voire de toute l'industrie. Après tout cela, les deux consoles du groupe reçoivent cependant une nouvelle mise à jour d'envergure, qu'on va étudier plus en détail.

Une mise à jour de juillet 2026 chargée pour les Xbox Series

Disponible depuis peu, la mise à jour de juillet 2026 pour les Xbox Series fait donc passer leur système à la version 10.0.26100.8866 et apporte des changements à plusieurs niveaux, comme pour les Gamertags, la personnalisation de la librairie, et tant d'autres. Voici une liste de toutes les nouveautés qu'apporte ce nouveau patch :

Gamertags uniques désormais possibles jusqu'à 15 caractères (au lieu de 12)

Nouvelle personnalisation de la bibliothèque : affiches de jeux et badges masquables sur les tuiles

Couleur de profil personnalisable via code hexadécimal ou synchronisée avec le l'image de profil

Accès direct aux notes de version depuis la page d'accueil après une mise à jour des Xbox Series, avec plus de détails

Nouvelle alerte de service directement sur la page d'accueil en cas de problème Xbox confirmé

Affichage des amis en commun sur les profils des autres joueurs

Ajout de jeux à la liste de souhaits possible directement depuis la fiche du jeu, même avant sa sortie

L'appli Accessoires Xbox affiche désormais une image de la manette précisément connectée

Options de personnalisation hors ligne étendues (thèmes, fonds d'écran, couleurs dynamiques)

Réorganisation des paramètres de personnalisation en sections distinctes (Accueil/Jeux & applis)

Affichage du visuel du jeu pendant le chargement des sessions de cloud gaming, avec entrée directe dans le jeu

Amélioration du rendu des icônes de succès Xbox 360 en haute résolution

Corrections de bugs : correction d'un plantage lors des mises à jour des Xbox Series, d'une perte de focus de navigation et du rechargement complet de la liste de jeux après consultation des succès

Comment appliquer la dernière mise à jour des Xbox Series ?

En principe, les nouvelles mises à jour des Xbox Series devraient se télécharger automatiquement, sauf si vous avez supprimé cette installation automatique, ou si la console n'est pas connectée à Internet. Pour appliquer une mise à jour manuellement, procédez comme suit :

Assurez-vous que votre console est connectée à Internet, puis appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide.

Sélectionnez Profil et système > Paramètres > Système > Mises à jour.

Sous Mises à jour, vous verrez, si tel est bien le cas : « Mise à jour de la console disponible »

Sélectionnez cette option pour lancer la mise à jour.

Comment s'assurer d'avoir la bonne version du système d'exploitation des consoles Xbox ?

Pour connaître la version du système d’exploitation de votre Xbox Series :

Appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide, puis sélectionnez Profil et système > Paramètres.

Sélectionnez Système > Informations sur la console.

La version du système d’exploitation et la version du shell figurent dans la deuxième colonne.

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Source : Support Xbox