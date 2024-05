Votre console Xbox Series X | S se met à jour ! Microsoft assure toujours la maintenance de ses consoles nouvelle génération avec des patchs qui apportent diverses nouveautés ou qui viennent corriger certains problèmes. Dans le cas présent, la mise-à-jour de mai devrait surtout intéresser une partie de son public.

Une bêta qui apportera plus de confort sur Xbox Cloud Gaming

Bien que les Xbox Series soient des consoles de salon, tout le monde n'apprécie pas de jouer à la manette, d'autant plus quand on a accès au catalogue sur PC. C'est pourquoi Microsoft a lance en bêta la prise en charge du clavier et de la souris en cloud gaming dès aujourd'hui. Jusqu'à présent, jouer en cloud n'était effectivement pas possible sans manette. Cette nouvelle fonctionnalité permettra de jouer plus librement sur le navigateur web Edge ou Chrome, au choix.

Pour jouer clavier/souris, connectez-vous sur xbox.com/play et sélectionnez le titre compatible que vous souhaitez (un badge pour signaler les jeux concernés plus explicitement sera ajouté prochainement). Dans l'immédiat, 26 jeux sont concernés :

ARK Survival Evolved

Atomic Heart

Cities: Skylines – Mayor’s Edition

Cities: Skylines – Remastered

Deep Rock Galactic

Doom 64

Fortnite (browser only)

Gears Tactics

Grounded

Halo Infinite

High on Life

House Flipper

Inkulinati (Game Preview)

Mount & Blade II: Bannerlord

Norco

Pentiment

Quake

Quake 2

Sea of Thieves

Slime Rancher 2

Sniper Elite 5

State of Decay 2

Terraria

The Sims 4

Valheim (Game Preview)

Zombie Army 4: Dead War

Bien sûr, vous pouvez switcher d'un contrôleur à l'autre à tout moment. Si vous jouez à la manette, appuyez sur une touche de votre clavier pour changer. Inversement, si vous êtes au clavier/souris, connectez votre manette et appuyez sur un bouton.