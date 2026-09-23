En parallèle d'une suite au sanglant Reset de la branche gaming de Microsoft, les Xbox Series ont reçu une nouvelle mise à jour corrigeant plusieurs problèmes.

Hier, Xbox annonçait une seconde phase de son fameux Reset impliquant d'importantes restructurations et des vagues massives de licenciement. Dans le même mouvement, la marque a également déployé une mise à jour à destination de ses consoles Xbox Series avec à la clé plusieurs correctifs plus ou moins importants, comme nous allons le détailler ci-dessous.

Une nouvelle mise à jour sur Xbox Series en même temps que la seconde phase du Reset du groupe

Disponible depuis ce 22 septembre 2026, la dernière mise à jour en date des Xbox Series fait donc passer leur système à la version 10.0.26100.9438 et apporte des correctifs à plusieurs niveaux, comme pour le bon fonctionnement du bouton partage, la fonctionnalité de recherche, et des améliorations au niveau des performances. Voici une liste de toutes les nouveautés qu'apporte ce nouveau patch :

• Correction d'un problème empêchant la réaffectation du bouton de partage dans l'application Accessoires Xbox Series.

• Correction d'un problème où la recherche pouvait parfois générer une erreur lors de l'utilisation de termes spécifiques.

• Application d'un correctif à un problème pouvant entraîner le plantage de la page « Gérer la file d'attente » dans « Mes jeux et applications ».

• Divers correctifs de stabilité et de performances sur Xbox Series.

Comment appliquer la dernière mise à jour des Xbox Series ?

En principe, les nouvelles mises à jour des Xbox Series devraient se télécharger automatiquement, sauf si vous avez supprimé cette installation automatique, ou si la console n'est pas connectée à Internet. Pour appliquer une mise à jour manuellement, procédez comme suit :

Assurez-vous que votre console est connectée à Internet, puis appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide.

Sélectionnez Profil et système > Paramètres > Système > Mises à jour.

Sous Mises à jour, vous verrez, si tel est bien le cas : « Mise à jour de la console disponible »

Sélectionnez cette option pour lancer la mise à jour.

Comment s'assurer d'avoir la bonne version du système d'exploitation des consoles Xbox ?

Pour connaître la version du système d’exploitation de votre Xbox Series :

Appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide, puis sélectionnez Profil et système > Paramètres.

Sélectionnez Système > Informations sur la console.

La version du système d’exploitation et la version du shell figurent dans la deuxième colonne.

En attendant le déploiement d'une fonctionnalité majeure promise par Xbox

Beaucoup déplorent toutefois le fait que la fameuse fonctionnalité permettant de numériser des jeux physiques ne soit pas encore disponible pour l'ensemble des joueurs Xbox Series, mais pour l'heure uniquement aux Insiders. Il faudra donc sur ce point repasser plus tard afin d'en voir la couleur pour le grand public.

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Source : Support Xbox