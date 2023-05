En plus de Starfield et Forza Motorsport, attendus cette année, une autre exclusivité Xbox Series X|S pourrait faire parler d'elle en détail. Une information capitale à son sujet aurait d'ailleurs été dévoilée.

En route vers une grosse année pour Xbox ? Ça en prend le chemin rien qu'avec les sorties de Starfield et Forza Motorsport. Mais Microsoft pourrait avoir autre chose dans sa hotte. Un nouveau jeu encore très discret, mais qui figure bien sur la liste des jeux à surveiller de très près.

Quand sort Hellblade 2 ? La réponse de Xbox (ou pas !)

Après Hellblade Senua's Sacrifice, une expérience qui n'a laissé personne indifférent (en bien ou en mal), Ninja Theory a décidé de continuer sa franchise. Un défi en soi car le premier épisode se suffisait à lui-même. Mais d'autres suites ont déjà prouvé qu'il était possible de faire aussi bien ou mieux, à l'image de The Last of Us 2.

Pensant tenir un bon concept, le studio de DmC : Devil May Cry et Heavenly Sword a ainsi annoncé le développement d'Hellblade 2 en 2019. Un projet exclusif aux Xbox Series X|S et au PC qui, trois ans et demi plus tard, est toujours relativement confidentiel. Même si nous avons eu une longue vidéo de gameplay, en temps réel, et une démo technique bluffante. Une vidéo créée par les développeurs pour montrer leurs progrès en termes d'animations faciales.

C'est intéressant mais beaucoup de joueurs aimeraient voir encore plus d'extraits de cette exclusivité Xbox avec, en prime, une date de sortie. Une disponibilité en 2023 ? Ninja Theory n'a rien communiqué, mais le journaliste Jeff Grubb a déclaré que c'était envisageable. Pas d'ici l'été mais au cours de la « seconde moitié de l'année ». Un bruit de couloir qui pourrait avoir été confirmé par Microsoft.

Dans un spot publicitaire pour son Xbox Game Pass, le constructeur a mis plusieurs jeux déjà disponibles comme Halo Infinite, A Plague Tale Requiem et des titres plus récents de 2023. Mais durant un bref instant, on voit aussi Hellblade 2. Hors, il n'y a eu aucune annonce officielle sur une sortie cette année. Un leak de Xbox avant l'heure ? On sait que le développement avance bien, mais est-ce au point que le jeu soit prêt à débarquer avant 2024 ?

Senua's Saga : Hellblade II, c'est quoi ?

Si les planètes sont alignées, on aura probablement des nouvelles de Senua's Saga Hellblade 2 lors du Xbox Showcase 2023. Et c'est ce que souhaitent fortement pas mal de joueurs impatients d'en découvrir plus. En 2022, le jeu a fait l'objet d'une polémique. En cause, la possibilité que les comédiens soient remplacés par une IA. Une rumeur qui a depuis été démentie par les équipes.

Pour Senua's Saga : Hellblade II, Ninja Theory se focalisera sur la folie et la souffrance. Sur la manière dont ces thèmes « forgent les mythes, les dieux et les religions ». Une suite qui reprend les thématiques du jeu original, mais qui devrait aussi élargir son scénario. D'après la description qui est faite, nous n'aurons donc pas une aventure qui s'articulera autour de la santé mentale de son personnage principal. Un sujet évoqué avec brio par le premier volet.

Crédits : YouTube.

Au-delà de ces éléments, difficile de savoir où Hellblade 2 nous emmènera. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait vivre une expérience encore intense et dérangeante sur Xbox Series X|S et PC.