Si beaucoup de jeux passent par la case PC avant d’arriver sur console, les portages ne sont pas toujours garantis. Surtout pour les joueurs Xbox. Parfois à cause de la petite Xbox Series S, qui impose des contraintes techniques importantes aux développeurs, parfois pour d’autres raisons, les studios se retrouvent souvent pris au cœur d’une guerre de commentaires pour leurs choix. Lorsque KEMURI, le nouveau jeu d’Ikumi Nakamura, connue pour ses travaux sur Bayonetta ou encore The Evil Within, est revenu cet été pour donner de ses nouvelles avec une sortie confirmée sur PC et PS5, et peut-être sur Nintendo Switch 2, l’absence d’une version Xbox Series a fait réagir. De par son passif avec Xbox, certains joueurs y voyaient déjà un règlement de comptes en sous-main, ce que la créatrice a démenti en expliquant les véritables raisons derrière ce choix.

Un studio japonais dit non aux version Xbox pour le bien de ses développeurs

Dans un récent échange avec sa communauté, la créatrice a répondu à l’épineuse question « pourquoi KEMURI ne sortira-t-il pas sur Xbox ? ». La réponse, très directe pour une fois, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Et comme souvent, pas forcément pour les bonnes raisons. « Je veux simplement que les gens comprennent qu’un portage demande énormément de travail. Nous sommes vraiment un petit studio. Si nous devions faire les portages nous-mêmes, nos développeurs seraient épuisés », explique la fondatrice de UNSEEN. Mais c’est surtout la phrase suivante qui a enflammé la communauté.

« Je préfère donner la priorité à la vie des autres. Je ne veux que personne ne meure juste pour sortir une version Xbox. Les gens passent avant tout », a-t-elle alors écrit. Une formule pleine de bon cœur mais sans doute maladroite qui a rapidement été interprétée et tordue dans tous les sens. La communauté Xbox comme ses détracteurs y voyaient alors une manière provocatrice de dire que la version Xbox était trop contraignante à développer. Ikumi Nakamura a alors dû reprendre son clavier pour remettre les pendules à l’heure.

« Nous sommes un très petit studio, donc nos ressources en ingénierie sont limitées. Je suis vraiment heureuse que les gens veuillent KEMURI sur davantage de plateformes, mais avant que nous soyons ensevelis sous le travail des portages, je veux d’abord que nous nous concentrions sur le fait de terminer correctement KEMURI. C’est tout. », a-t-elle finalement précisé sur X (anciennement Twitter). Si cette déclaration a autant fait réagir, c’est en grande partie en raison du passif de la créatrice avec la maison Xbox.

Ikumi Nakamura aux Game Awards.

Un passé étroitement lié à Xbox

Avant de fonder UNSEEN, Nakamura avait travaillé chez PlatinumGames sur Scalebound, le jeu d’action ambitieux édité par Microsoft qui a finalement été annulé en janvier 2017. Elle a ensuite rejoint Tango Gameworks, où elle a participé aux deux épisodes de The Evil Within, avant de devenir la figure créative de Ghostwire Tokyo. Elle quittera finalement le studio en 2019, juste avant qu’il ne soit racheté et transformé en studio Xbox, puis fermé en mai 2024. Ikumi Nakamura avait réagi avec beaucoup d’émotion à l’annonce de la fermeture de Tango Gameworks et au licenciement de ses anciens collègues. Mais la décision de se passer d’une version Xbox Series devrait bien venir des contraintes liées à la taille du studio, mais aussi du marché.

Au Japon, les ventes des consoles Xbox sont dérisoires quand elles sont en retard dans tous les autres territoires. Difficile, donc, pour une petite équipe de se lancer dans un chantier pour lequel le retour sur investissement risque d’être dérisoire, surtout au regard des contraintes techniques imposées par la Xbox Series S, moins puissante mais dont les portages doivent impérativement être compatibles pour espérer sortir son jeu sur Xbox. « Je pense que tout le monde peut parfaitement partager son opinion et débattre de ces choses. J’adorais aussi la manette Xbox. Je jouais beaucoup à Call of Duty avec elle à l’époque et j’ai fait beaucoup de headshots. Donc je comprends l’amour pour Xbox », a-t-elle finalement conclu, non sans une pointe d'humour.

©UNSEEN

C'est quoi KEMURI ?

Pour rappel, KEMURI sera un jeu d’action dans lequel vous incarnez des chasseurs de yokai capables de percevoir les anomalies invisibles au commun des mortels. Vous pourrez alors absorber leurs pouvoirs et traverser un terrain de jeu vertical, seul ou jusqu'à 3 en coopération. Le jeu est prévu pour 2027, sur PS5, PC, avec une version Nintendo Switch 2 envisagée, contrairement à un portage Xbox, donc.

Bande-annonce en anglais.

Source : Ikumi Nakamura