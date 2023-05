Chaque semaine, Microsoft propose les Free Play Days. De gros week-end durant lesquels une sélection de jeux est proposée gratuitement aux abonnés Xbox Game Pass et Xbox Live Gold. Durant un temps limité, chaque abonné peut alors profiter de plusieurs titres Xbox One et Xbox Series dans leur entièreté. Contrairement à une version d’essai, ici, ce sont les jeux complets qui sont jouables sans frais supplémentaire et ce pendant près de quatre jours. Voici les nouveaux jeux des Free Day Plays de cette semaine, et il y a de chouettes titres à essayer.

4 nouveaux jeux à tester sur Xbox Series !

La semaine dernière, c’étaient les jeux Dragon Ball Xenoverse 2, Overcooked ! All You Can Eat, Just Die Aldready et Hunting 2 Simulator qui pouvaient être joués gratuitement. Si vous n’avez pas eu le temps de profiter de ces titres, il faudra désormais passer à la caisse. Pour ces prochains jours, c’est une toute nouvelle sélection de titres qui débarque.

Ça commence avec le dernier représentant en date d’une des licences de tactical les plus connues, XCOM 2. Il est suivi de près par deux gros jeux Warhammer. Tout deux des RPG hack’n slash dans la veine de Diablo. En attendant Diablo 4, vous pourrez donc jouer à Warhammer 40K : Inquisitor Martyr et Warhammer Chaosbane. Enfin, c’est un très gros jeu d’Ubisoft qui ferme la marche. Il s’agit là de The Division 2, qui d’ailleurs a reçu récemment une nouvelle mise à jour.

Les jeux des Free Play Days du 18 au 21 mai 2023

XCOM 2

Warhammer 40K : Inquisitor Martyr

Warhammer Chaosbane

The Division 2

Les jeux gratuits sur Xbox Series pendant les Free Play Days

D'énormes promo, des jeux à moins de 5€ !

Comme bien souvent, en plus d’être jouable gratuitement, certains jeux de la sélection profitent de promotions exclusives et tout aussi limité que la période d’essai. Durant ce gros week-end des Free Play Days, vous pourrez donc mettre la main sur The Division 2, XCOM 2 et Warhammer 40K pour une bouchée de pain. D’ailleurs, le jeu d’Ubisoft et le jeu tactique sont carrément vendus sous la barre des 5€. Si ça ce n’est pas un bon plan…

Les promos des Free Play Days

XCOM 2 à 2,99€ au lieu de 59,99€

à 2,99€ au lieu de 59,99€ The Division 2 à 4,49€ au lieu de 29,99€

à 4,49€ au lieu de 29,99€ Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Ultimate Edition à 19,99€ au lieu de 49,99€

XCOM 2, le jeu tactique référence sur Xbox Series et Xbox One

Licence bien connue des amoureux de SF, XCOM est désormais une franchise incontournable du jeu tactique. Ce second opus sortit depuis un petit moment déjà sur Xbox et presque toutes les autres plateformes d'ailleurs, est un titre généreux dans bien des domaines. Doté d'un gameplay aux petits oignons et de nombreuses possibilités d'approche et de personnalisation, XCOM 2 a une très grosse rejouabilité. Même s'il énervera parfois les joueurs lorsque les lois de l'aléatoire décident de nous faire rater des actions avec 95% de réussite, XCOM 2 est un jeu tactique hautement recommandable. Que vous soyez amateur du genre ou non d'ailleurs.

The Division 2, le MMO TPS ultra populaire d'Ubisoft

Avant que n'arrive le prochain The Division Heartland, vous pouvez encore jeter votre dévolu sur le dernier épisode en date de la franchise. S'il est sorti il y a un petit moment déjà, The Division 2 n'en reste pas moins un TPS de très bonne facture pour qui aime les jeux multijoueur de type MMO et jeux service. Non seulement, il pourra vous garantir de très nombreuses heures de jeu avec son contenu, mais en prime, il a reçu une grosse mise à jour encore il y a peu. Les joueurs sont encore très nombreux sur Xbox à parcourir les rues américaines et vous n'aurez aucun mal à vous trouver des camarades de jeu. Ou des ennemis à affronter dans le mode PvPvE, les Dark Zones.

Warhammer 40K : Inquisitor et Warhammer Chaosbane : deux salles , deux ambiances, un seul type de jeu

LA franchise Warhammer dispose d'un univers extrêmement riche et vaste. Inquisitor et Chaosbane en sont les parfaits exemples. Ils sont tout deux issus de la même licence, mais ont deux ambiances totalement différentes. L'un se la jouer heroic fantasy tandis que l'autre opte pour de la SF steampunk bien bourrine. Pourtant, ils partagent tout deux le même univers. De plus, ce sont tout deux des Diablo-like, des hack'n slash teinté de RPG à la durée de vie conséquente et au endgame plutôt solide, surtout du côté d'Inquisitor Martyr. Deux jeux parfaits à faire sur Xbox Series ou Xbox One pour patienter jusqu'à la sortie du mastodonte de Blizzard début juin.