Avis aux joueurs Xbox Series : il est en ce moment possible de récupérer un bon jeu gratuitement, mais la chose n'est cela dit possible qu'à une condition.

En-dehors des ajouts réguliers au catalogue Game Pass et d'occasionnelles promotions, il est assez rare de récupérer « gratuitement » des jeux à destination des Xbox Series. C'est pourtant bel et bien le cas pour l'offre qui nous intéresse ici, mais cela nécessite un petit effort supplémentaire, qui pourrait en valoir la chandelle selon vos goûts et aspirations.

Du sang neuf à récupérer gratuitement sur Xbox Series, à une condition

En attendant de voir tout ce que le Xbox Game Pass réserve à ses abonnés courant mars et de gros titres à venir sur Xbox Series dans les prochains mois, il est possible de récupérer un jeu gratuitement... à condition de disposer d'un abonnement à Prime Gaming. Le service d'Amazon se fend en effet d'une offre ciblant cette fois uniquement les consoles Xbox, et non le plus usuel PC.

Le jeu en question est Wolfenstein Youngblood, développé par MachineGames et sorti en 2019. Il s'agit du troisième opus du reboot de la saga Wolfenstein par le studio à qui l'on doit plus récemment Indiana Jones et le Cercle Ancien, une excellente exclusivité console Xbox Series temporaire sortie en décembre dernier, avec une version PS5 prévue dans le courant du printemps 2025. Youngblood nous place de son côté 19 ans après les événements de Wolfenstein The New Colossus, et nous place aux commandes des filles de BJ Blazkowicz.

Contrairement aux deux précédents titres, celui-ci met donc une certaine emphase sur la coopération entre les deux sœurs. Il en profite également pour nous présenter un monde plus moderne de la licence Wolfenstein, qui plus est dans une version dystopique et « nazifiée » de Paris, avec un gameplay plus nerveux, et une certaine notion de monde ouvert. Si le cœur vous en dit, vous avez donc jusqu'au 20 mars pour récupérer sa versions Xbox Series via Prime Gaming. Naturellement, il est obligatoire de disposer d'un abonnement au service d'Amazon. Ensuite, la marche à suivre est plutôt simple :

Rendez-vous sur la page Prime Gaming de Wolfenstein Youngblood

Cliquez sur « Obtenir le jeu »

Suivez les instructions affichées pour installer le jeu sur votre Xbox Series

Source : Prime Gaming