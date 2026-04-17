En-dehors des Free Play Days via le Xbox Game Pass, il est assez rare que les joueurs Xbox Series et de l'écosystème de Microsoft bénéficient d'offres de jeux gratuits à garder comme on en trouve chez l'Epic Games Store, Steam ou Prime Gaming. Pourtant, tel est le cas actuellement pour un titre emblématique, sans qui dans sa forme originale un certain Fallout n'aurait peut-être jamais existé. Voici donc une question de l'obtenir gratuitement si vous n'y aviez jamais joué.

Un jeu gratuit historique pour les joueurs Xbox Series et de l'écosystème de Microsoft

En attendant les prochains développements du côté de Fallout ou encore le prochain jeu très prometteur de inXile Entertainment, Microsoft propose actuellement aux joueurs Xbox Series et PC de (re)découvrir gratuitement un jeu charnière de l'histoire de la franchise appartenant désormais à Bethesda et du studio sous la coupe de la firme de Redmond. Sur le site officiel de la branche gaming de Microsoft, il est en effet actuellement possible de récupérer sans bourse délier, ni besoin d'abonnement au Game Pass, de Wasteland Remastered.

Comme son nom l'indique, il s'agit de la version Remaster du RPG original sorti en 1988, qui a posé les bases de ce qu'a été le monument postapocalyptique qu'est Fallout. Ce Remaster est quant à lui sorti en 2020 sur PC et Xbox One et permet donc de replonger dans cette page importante de l'histoire des jeux postapo, avec des graphismes et sons remis au goût du jour, ainsi que diverses améliorations pour le rendre plus accessible que la version originale, particulièrement difficile à sa sortie il y a bientôt 40 ans.

Si vous souhaitez ajouter Wasteland Remastered à votre ludothèque Xbox Series ou PC, rien de plus : rendez-vous sur la page du jeu via le site officiel de la branche gaming de Microsoft via le bouton ci-dessous, cliquez sur « Obtenir », en vous assurant d'être connecté à votre compte Microsoft, et vous pourrez dès le télécharger sur votre plateforme de prédilection dans l'écosystème de la marque au X.

Source : Xbox.com