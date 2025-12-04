Avis aux joueurs Xbox, un nouveau jeu gratuit est disponible sur consoles et PC et il pourrait bien vous surprendre. Un jeu dont la recette est plus qu'addictive.

Chaque semaine on a toujours le droit à un ou plusieurs jeux gratuits. L'Epic Games Store en offre tous les jeudis à 17h presque sans aucune exception et il arrive aussi que Steam fasse quelques cadeaux également. Mais les joueurs consoles ont parfois de la chance eux aussi, c'est le cas aujourd'hui sur Xbox Series. Si le Xbox Game Pass régale les amoureux de la marque verte, des jeux gratuits ça fait toujours son petit effet. Cette semaine, que vous soyez sur console ou PC d'ailleurs, Vous pourrez retrouver un jeu totalement gratuit sur l'écosystème Xbox.

Un jeu gratuit addictif sur Xbox Series et PC

Que vous préfériez jouer sur One, Xbox Series ou PC via l'application de la marque sur Windows, peu importe. Ce nouveau jeu gratuit est disponible sur tout l'écosystème de la marque verte, vous pouvez réclamer Card Storm Idle, un titre indé qui mélange des mécaniques tirées des « idles », des jeux qui fonctionnent seuls et ne nécessitent que quelques interactions d'action et de gestion, mais aussi de la stratégie en temps réel et bien réel. Une recette qui peut rapidement devenir addictive. Dans Card Storm Idle, on nous fait partir à l'aventure en décimant des monstres pour devenir toujours plus puissant, dans une boucle de gameplay à la fois active et passive.

Il faudra ainsi débloquer des cartes de pouvoirs ou de puissantes reliques et construire des decks pour optimiser sa stratégie et aller toujours plus loin dans notre périple. Un jeu qui aura vite fait de grignoter votre temps que vous soyez sur Xbox Series ou PC. C'est d'autant plus vrai que Card Storm Idle a une grosse rejouabilité avec un système de prestige pour déverrouiller des bonus permanents. Il y a des tonnes de cartes à déverrouiller et un aspect roguelite très marqué, au même titre que sa direction artistique très franche orientée rétro.

S'il vous intéresse, le jeu est disponible gratuitement sur One, Xbox Series et PC via l'application Xbox. Il n'y a aucune condition pour en profiter si ce n'est d’avoir un compte sur Microsoft et d’utiliser l'écosystème de la marque. Card Storm Idle est gratuit et c'est disponible dès maintenant.

Source : Xbox