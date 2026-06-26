Il y a du changement pour les joueuses et joueurs Xbox Series et ça ne concerne pas que les prix. Ces nouveautés vont transformer votre expérience sur la console.

Au milieu des mauvaises nouvelles, il y a quand même de quoi se réjouir pour la communauté de Microsoft. La Xbox Series va recevoir une mise à jour qui apportera un tas de changements attendus de longue date par les joueuses et les joueurs. Découvrez toutes les nouveautés qui vont modifier votre expérience sur la console.

La Xbox Series répond enfin aux demandes des joueurs

Un an après avoir entamé le chantier de son interface, la Xbox Series continue à prendre soin de votre expérience utilisateur. Microsoft vient de déployer en alpha une mise à jour les membre du programme XBOX Insider, qui permet de profiter de nouveautés pensées pour offrir une navigation plus agréable aux joueuses et joueurs et, plus globalement, améliorer votre confort de vie sur la console.

Ce programme XBOX Insider commence notamment par étendre les gamertags uniques à 15 caractères, contre 12 auparavant. C'est un détail, mais cela permet déjà plus de flexibilité dans le choix de votre pseudo. Plus intéressant encore pour beaucoup : les joueuses et joueurs de longue date verront enfin apparaître leurs succès obtenus sur Xbox 360 dans le Game Hub. Vous allez enfin bénéficier d'un meilleur suivi de vos exploits, comme cela est demandé depuis des années.

© Microsoft.

Autre avantage pour votre confort, Microsoft ne vous empêchera plus de jouer à un jeu pendant qu'il se met à jour si vous avez un abonnement au Xbox Game Pass. Si un patch doit être installé, vous pourrez poursuivre votre partie en jouant via le cloud. Le téléchargement, lui, se poursuivra en arrière-plan. Pour ce faire, il suffira de cliquer sur la nouvelle option dans la fenêtre indiquant qu'une mise à jour est possible.

Enfin, Microsoft vous a entendu sur un dernier point. Avec le programme XBOX Insider vous allez pouvoir ajouter un jeu à votre liste de souhait simplement depuis sa carte. Ce faisant, il sera plus facile de garder une trace des titres qui vous ont tapé dans l'œil. C'est notamment une fonctionnalité utile lorsque vous ne voulez pas oublier un jeu que vous souhaiteriez acheter plus tard. Désormais, vous ne passerez plus à côté des pépites que vous avez remarquées.

La mise à jour est donc réservée aux membres du programme XBOX Insider pour le moment. Une fois terminé sa phase d'alpha, puis de bêta, elle devrait se déployer à tous les joueurs. Cependant, nous n'avons pas encore de fenêtre de sortie.