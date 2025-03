Si vous avez rejoint le programme Xbox Insider, vous avez peut-être essayé en avant-première la mise à jour 2504.250303-2200 qui a tout cassé chez des utilisatrices et utilisateurs. Après installation, des joueuses et joueurs ont en effet vu leur console être réinitialisée dans son mode usine, perdant ainsi tous leurs réglages. Un dysfonctionnement toujours fâcheux, mais qui peut malheureusement arriver dans la mesure où ces updates sont des versions non finalisées. C'est d'ailleurs le principal risque auxquels les adhérents à ce genre de programme peuvent être confrontés.

Une nouveauté Xbox Series X|S dévoilée

Microsoft a levé le voile sur l'une des prochaines nouveautés Xbox Series qui va vous faciliter voire vous changer la vie sur un point. Dans la mise à jour 2504.250312-2200, accessible pour les membres Alpha Skip-Ahead, le constructeur teste une nouvelle méthode pour améliorer la gestion du stockage interne de votre console. Désormais, les joueuses et joueurs se voient proposer des recommandations pour libérer de l'espace comme la suppression des doublons, ou encore les jeux auxquels ils n'ont plus accès. Évidemment, à terme, l'idée est d'offrir cette fonctionnalité à tous les possesseurs d'une Xbox Series X|S. Une aubaine pour celles et ceux qui bataillent avec leur l'espace disponible de leur stockage interne.

Notes de patch Alpha Skip-Ahead Ring (2504.250312-2200)

Voici les nouveautés de la mise à jour Xbox Series X|S Alpha Skip-Ahead Ring (2504.250312-2200), avec un correctif au niveau de l'interface en fonction de la langue de la console.

Avec la mise à jour d'aujourd'hui, nous introduisons une nouvelle manière améliorée de libérer de l'espace de stockage lorsque vous en manquez. Plutôt que d'afficher simplement les modules complémentaires restants et les jeux rétrécissables, nous inclurons désormais des recommandations telles que la suppression des copies en double ou des jeux auxquels vous n'avez plus accès. Pour en savoir plus, rendez-vous dans Mes jeux et applis > Gérer > Libérer de l'espace

Diverses mises à jour afin d'afficher correctement les langues locales sur la console

