Depuis des années, mais encore plus aujourd’hui, la facture d’électricité peut rapidement faire mal, très mal au portefeuille et en parallèle, l’écologie est plus que jamais d’actualité.

Harponné sur le sujet peu de temps après leur sortie, les consoles PS5 et Xbox Series ont été pointées du doigt à cause de leur consommation en énergie. Depuis, les constructeurs ont redoublé d'efforts en essayant d’optimiser leurs consoles pour qu’elles consomment toujours moins, histoire d’alléger le portefeuille des joueurs et leur empreinte carbone. Et aujourd’hui, Microsoft va faire un nouveau pas de géant avec ses Xbox Series. Notez par ailleurs que les possesseurs d'Xbox One auront eux aussi le doit à une mise à jour sensiblement similaire.

Les Xbox Series bientôt plus vertes que jamais

Dans une toute nouvelle mise à jour, Microsoft va en effet revoir son système d’alimentation et proposera de nouvelles options à ses consoles leur permettant de réduire leur consommation lorsqu’elles sont inactives. Des fonctionnalités jusqu'à 20 fois plus performantes que ce qui est déjà en place d'après le constructeur.

La mise à jour optimisera l’activité et les téléchargements lorsque la console est mise en mode arrêt, mode qui endort complètement la console, mais lui permet tout de même d’effectuer quelques tâches. À l’arrivée, Microsoft estime que pour deux Xbox utilisant cette fonctionnalité 20 heures sur 24 pendant un an, c’est un arbre qui pourra être planté. Il sera également bientôt possible de régler des horaires d’activités pour forcer sa console a fonctionné que durant certaines périodes.

C’est mince, mais c’est un premier pas et surtout, ça permettra aux joueurs de faire de belles économies sur leur facture d’électricité. On l’oublie souvent, mais le matériel qui reste branché, même en étant éteint, consomme toujours et ça se ressent très vite sur la facture lorsqu’on les accumule.

Pour le moment, cette mise à jour des Xbox Series arrive en phase de test dans le programme Xbox Insider et sera bientôt déployée pour tous. Elle devrait marquer la première étape de gros changements à venir. Pour rappel, Microsoft avait d’ailleurs lancé un questionnaire à ce sujet il y a quelques mois pour prendre la température. La firme s’attaque donc sérieusement au problème, notamment pour accomplir ses objectifs et arriver à sortir un bilan négatif en carbone d’ici 2030. Et au passage, les joueurs feront des économies. Elle n'est pas belle la vie ?

Vous pourrez retrouver toutes les modalités pour vous inscrire au programme Xbox Insider directement sur la page officiel de Microsoft.