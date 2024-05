Le Xbox Showcase 2024 aura lieu le dimanche 9 juin à 19h00 (heure française) et ce sera à suivre bien entendu sur Gameblog. C'est l'une des conférences estivales les plus importantes de l'année, et un rendez-vous crucial pour le constructeur. Maintenant qu'Hellblade 2 est sorti, Microsoft et Bethesda peuvent enclencher le plan de communication pour leur plus grosse exclusivité de 2024. Un aventurier qui chasse des artefacts, mais aussi des nazis, et qui enseigne à ses heures perdues, ça vous dit quelque chose ? Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui arriverait en décembre prochain, devrait avoir une belle exposition. Mais d'autres projets Xbox Series attendent leur heure de gloire.

Une exclu Xbox Series en mauvais état ?

Les rumeurs sur le Xbox Showcase 2024 vont bon train, et vraisemblablement, Gears 6 sera bien présent pour faire chauffer les Xbox Series X|S. Dans un genre très action également, il est maintenant certain qu'on verra le prochain FPS d'Activision. Néanmoins, le temps accordé au jeu durant la conférence devrait être limité, puisqu'il y aura un Call of Duty Black Ops 6 Direct juste après. Le line-up n'est jamais révélé officiellement par la firme de Redmond, mais beaucoup espèrent des nouvelles de jeux Xbox Series qui sont très silencieux.

On pense à State of Decay 3, Everwild de Rare Studios, le prochain Fable, voire peut-être Perfect Dark. D'après un bruit de couloir, le reboot ne serait peut-être pas dans un état calamiteux comme suggéré auparavant, et pourrait peut-être dévoiler de vraies images quatre ans après son premier teaser. Et six ans après la création du studio The Initiative. Mais il y a une autre exclusivité dont on avait presque oublié l'existence : Contraband. Un jeu coopératif en monde ouvert développé par Avalanche Studios (Just Cause) pour les Xbox Series X|S et le PC. Après une courte vidéo en 2021, le titre n'est jamais réapparu, et n'a même pas été mentionné. Inquiétant ?

Selon Jez Corden de Windows Central, la conception de l'exclu Xbox Series & PC Contraband aurait été assez houleuse pour deux raisons complètement différentes. « Contraband a également connu un développement difficile depuis sa révélation. C'est en partie à cause de la pandémie, mais aussi en raison du départ d'un membre clé de l'équipe de direction » indique le rédacteur. Il faudra donc potentiellement faire une croix dessus lors du Xbox Showcase 2024, à moins que le titre ait réussi à redresser la barre ces derniers mois.