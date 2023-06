Nouvelle semaine, nouveau jeu gratuit pour les joueurs Xbox qui peuvent dès à présent profiter d’un nouveau titre sans débourser un centime supplémentaire grâce aux Free Play Days. La seule condition toutefois, et pas des moindres mine de rien, c’est d’être abonné au Xbox Game Pass et / ou au Xbox Live Gold.

Si vous êtes abonné à l'un des services Xbox, vous pourrez alors profiter des Free Play Days. Ces derniers offrent en effet un accès illimité à une sélection de jeux jouable gratuitement et dans leur entièreté le temps d’un gros week-end. Cette semaine, alors que le Summer Game Fest 2023 bat son plein, c’est un excellent jeu de Remedy qui est proposé aux abonnés sans aucuns frais supplémentaires. Bien évidemment, ce n’est pas Alan Wake 2, celui-là ne sortira que plus tard dans l’année.

Un nouveau jeu jouable gratuitement sur Xbox Series One

Non, ici c’est Control qui est mis à l’honneur. Un jeu d’action teinté de thriller fantastique qui a d’ailleurs ouvert les portes d’un univers connecté dans lequel se greffera d’ailleurs Alan Wake 2. Le célèbre écrivain a d’ailleurs déjà fait un petit coucou dans Control avec le DLC AWE, disponible sur toutes les plateformes.

Control aura quant à lui le droit à une suite, actuellement en développement. Remedy a d’ailleurs beaucoup de projets pour ses licences et son nouvel univers connecté à la manière du MCU. Alan Wake 2, les jeux de la licence Control et bien d'autres seront liés les uns aux autres par une trame de fond. Reste à savoir comment cela sera amené et quel en sera l'intérêt. Quoi qu'il en soit, vous pourrez essayer, ou terminer, le jeu dès ce week-end, et même profiter d'une promotion dessus si vous souhaitez passer à la caisse pour mettre la main dessus définitivement.

Jeu des Free Play Days du 8 juin au 11 juin 2023

Control Edition standard à 8,99€ au lieu de 29,99€



Control, le dernier gros jeu de Remedy à faire avant Alan Wake 2

Disponible depuis quelques années déjà, Control nous met dans la peau de Jesse, une jeune femme qui, poussé par une force qui semble sommeiller en elle, se retrouve dans un immense bâtiment de New York. Un immeuble appartenant au FBC (Federal Bureau of Control). Une agence spécialisée dans la recherche. Rapidement, la jeune femme se retrouvera prise au piège dans un dédale de couloirs surréalistes, pourchassé par des entités qui veulent sa peau. Quelque chose ne tourne pas rond, et c'est à vous de découvrir ce qu'il se passe. Pour vous défendre, vous pourrez vous appuyer sur les capacité telekinésique surpuissante de Jesse, ainsi qu'à une arme evolutive mystérieuse.