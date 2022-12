Le Xbox Store accueille une promo d’un nouveau genre, qui vous permettra d’obtenir un jeu gratuit sur Xbox Series et One pour l’achat de certains titres Ubisoft.

Les promos Xbox du Black Friday 2022 sont terminées, mais Microsoft enchaîne avec une opération encore jamais vue à ce jour. Là où les boutiques en ligne des gros éditeurs y vont toutes les semaines de leurs grosses réductions, la firme de Redmond tente une nouvelle approche utilisée dans n’importe quel commerce : le « un acheté, un gratuit ».

Des nouvelles promos sur le Xbox Store

Une nouvelle vague de promos est arrivée sur le Xbox Store et c’est une nouveauté pour la boutique. Ubisoft et Microsoft lancent une opération vous permettant d’obtenir un jeu gratuit pour l’un acheté parmi une sélection de titres de l’éditeur. Il y a de jolis AAA dans le lot, comme Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs Legion. Rendez-vous sur le store votre Xbox Series ou One avant le 15 décembre 2022 pour en profiter. Il vous suffira simplement d’ajouter deux jeux de la sélection dans votre panier pour n’en payer qu'un seul. Les titres concernés sont :

Assassin's Creed Valhalla

Far Cry 6

Watch Dogs Legion

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

For Honor

Assassin’s Creed Odyssey

Far Cry 5

Just Dance 2023

Immortals Fenyx Rising

Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Si l'intention est louable, c’est loin d’être la promotion la plus avantageuse. Les jeux Ubisoft de la liste font souvent l’objet de grosses réductions, passant régulièrement au-delà des moins 50%. Vous ferez donc plus d’économies en achetant les jeux séparément lors des promos (très fréquentes) qu’en en achetant un pour avoir l’autre jeu gratuit. A voir si Microsoft réitérera l'expérience avec une offre plus juteuse.