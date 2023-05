Les jeux Xbox Series ont bien du mal à convaincre en ce moment et Microsoft perd un peu de sa superbe. Mais le prochain Xbox Showcase pourrait bien tout changer.

Les jeux Xbox Series manquent. Les joueurs commencent à perdre patience, les échecs et les reports s'enchaînent… Le récent ratage de Redfall, gros jeux d’Arkane Studios, les multiples reports comme celui du très attendu Starfield par exemple, ne rassurent absolument pas les fans. Ce n’est pas très reluisant, même pour le Xbox Game Pass qui, depuis le départ, fait des grosses sorties day one son argument principal. D’ailleurs, lors du Xbox Showcase de l’année dernière, Microsoft avait affirmé que les jeux présentés seraient disponibles dans un maximum de douze mois. C’était ici aussi un argument de taille pour vendre du Xbox Game Pass. Malheureusement la suite, on la connaît.

Starfield a été repoussé jusqu’en septembre (pour le moment) sur Xbox Series et PC, Hollow Knight Silksong quant à lui a pris plusieurs mois de retard. Les promesses ne sont donc pas totalement tenues. Et visiblement, Microsoft en aurait parfaitement conscience.

Deux gros événements et des jeux Xbox Series très attendus

D’après le très informé Jez Corden (oui, encore lui) a pris la parole à l’occasion d’un récent podcast autour de Xbox. D’après ses sources, le Xbox Showcase du 11 juin prochain devrait être très très riche en annonces. De gros jeux Xbox Series sont attendus encore une fois, dont de nombreuses exclusivités, mais pas que. On pense notamment à Hellblade 2, STALKER 2 ou encore Forza Motorsport par exemple qui savent se faire attendre. Ce très gros Showcase devrait durer environ deux heures. Starfield quant à lui aura le droit à sa propre présentation le même jour, juste après la grosse vitrine Xbox. Ici aussi le livestream serait plutôt long.

Microsoft change de stratégie ?

Deux très gros événements donc, qui devraient nous donner un aperçu d’une partie de ce qui devrait arriver sur Xbox Series. Toutefois, contrairement à l’année dernière, il ne serait pas question de promettre monts et merveilles. Jez Corden affirme qu’une partie des jeux présentés ne sortirait pas dans les 12 mois suivant l'événement. On ne devrait donc pas avoir de promesses cette fois-ci.

Cette nouvelle veut également dire que l’on devrait voir, ou apercevoir, des jeux qui prennent leur temps. Comme par exemple Fable 4, dont le développement avance visiblement très bien ou pourquoi pas Gears 6 qui fait déjà l’objet de nombreux bruits de couloir.

Pour l’heure, on ne peut que spéculer. Mais nous en aurons le cœur net d’ici le 11 juin prochain à 19h.