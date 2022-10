Après Sony et la PS5 cet été, cela devrait être au tour de Microsoft d'augmenter le prix de ses consoles et autres produits gaming dès l’année prochaine.

Tous les voyants sont au vert chez Microsoft, notamment la partie jeu vidéo. Portée par le Xbox Game Pass qui ne cesse de séduire et les ventes de ses consoles, la firme américaine a enregistré l’un de ses meilleurs trimestres. Pour autant, l’année prochaine devrait être un peu plus compliquée. Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, évoque en effet une augmentation de prix des Xbox Series X et potentiellement du Xbox Game Pass prochainement.

Vers une augmentation des prix des Xbox Series et du Game Pass

Après la PS5, ce sera au tour des Xbox Series d’augmenter de prix. Microsoft avait réaffirmé à plusieurs reprises son intention de maintenir ses tarifs, mais la réalité économique l’a rattrapé. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Phil Spencer indique en effet qu’une fois les fêtes de fin d’année terminées, les différents produits gaming de la marque devraient être soumis à des hausses de prix.

Nous avons maintenu le prix de notre console et celui des jeux… et de notre abonnement. Je ne pense pas que nous pourrons le faire éternellement. Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les prix sur certaines choses Je pense qu’à un moment ou à un autre, nous devrons augmenter les prix de certains produits, mais à l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons pensé qu’il était important de les maintenir.

En d’autres termes, Microsoft veut garder son avantage compétitif pendant la plus grande période des ventes de l’année en ayant ses Xbox Series moins chères que la PS5. Une fois passée, il faudra s’attendre à une hausse générale des prix, non seulement pour les consoles mais aussi pour le Xbox Game Pass, dont les tarifs n’ont jamais bougé d’un iota depuis son lancement. Ces quelques déclarations devraient également créer un sentiment d’urgence à l’approche des fêtes pour pousser les intéressés à l’achat avant la flambée des prix. Notez cependant que le patron de Xbox ne précise pas quels seront exactement les produits concernés, mais certains semblent comme une évidence.