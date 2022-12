C’est Noël et en cette période de fêtes, on cherche à se faire plaisir, mais surtout à se faire plaisir autour de soi. Pas d’idées de cadeaux ? Voici une sélection des meilleurs jeux à faire ou à offrir sur Xbox Series et Xbox One

Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de Noël et vous n'avez toujours pas de cadeaux à offrir? Voici quelques idées de jeux vidéo qui feraient de parfait cadeaux pour les fêtes de fin d'années sur Xbox Series et Xbox One.

La méthode simple et efficace

Le Xbox Game Pass n'est pas un jeu, mais un service qui offre un catalogue de jeux très généreux et régulièrement mis à jour. De très nombreux jeux sont intégrés dès leur sortie dans le XGP, comme Halo Infinite, Forza Horizon 5, A Plague Tales Requiem, High on Life ou encore Persona 5 Royal. Une carte avec quelques mois d'abonnements est donc le cadeau parfait et permettra à l'heureux élu de s'essayer à tout un tas de jeux sans frais supplémentaires.

Pour ceux qui aiment les jeux de rôle sur Xbox Series et Xbox One

Elden Ring (18 ans +)

C’est est LE meilleur jeu de cette année 2022 sur. Avec son univers tout bonnement sublime et son monde incroyablement vaste, Elden Ring assure des centaines d’heures d’aventure exaltante portée par une bande-son tout simplement incroyable. Attention toutefois, Elden Ring est un jeu difficile qui demandera de nerf d’acier. S’il n’y a rien d'insurmontable, on préfère vous prévenir.

The Witcher 3 (18 ans +)

Élu jeu de l’année en 2018, The Witcher 3 est assurément l’un des meilleurs RPG de ces dernières années. Doté d’un récit fantastique et incroyablement bien écrit, le jeu offre propose une aventure extrêmement dense où chaque choix aura un impact sur l’histoire. De plus, le jeu vient récemment d’être mis à jour sur Xbox Series, et profite d’améliorations à tous les niveaux. C’est beau, prenant et indémodable. Notez toutefois que le jeu est avant tout destiné à un public adulte.

Tales of Arise (12 ans +)

Sortie en 2021, Tales of Arise peut se trouver facilement à petit prix. Jeu de rôle 100% japonais, il vous embarque dans un voyage à mi-chemin entre le fantastique et la science-fiction capable de vous tenir en haleine près d’une centaine d’heures. Explosif, dynamique et hyper coloré, le jeu n’est pas bien difficile et conviendra parfaitement à celles et ceux qui souhaitent s’essayer au genre.

Pour ceux qui aime l'action et l'aventure

Halo Infinite (16 ans +)

Qui dit Xbox, dit Halo. La licence représente la marque à elle seule et ce dernier épisode se place comme un incontournable de la Xbox Series. Plus ouvert que les précédents opus, Halo Infinite nous fait une nouvelle fois revêtir l'armure du légendaire Spartan 117 qui tentera par tous les moyens de retrouver Cortana, sa fidèle amie IA. Le jeu propose plusieurs dizaines d'heures de combats intenses et révèle quelques secrets qui raviront les fans à coup sûr. Notez que son mode multijoueur est quant à lui jouable gratuitement sur consoles et PC.

Pour les fans d'horreur sur Xbox Series et Xbox One

The Callisto Protocol (18 ans +)

Tout droit sorti de l'imaginaire du papa de Dead Space, The Callisto Protocol propose un voyage claustrophobique et excessivement gore sur la lune de Jupiter. Enfermé de force dans une prison de haute sécurité, notre héros tentera par tous les moyens de s'en échapper alors qu'une étrange maladie transforme tous les êtres vivant en créatures assoiffées de sang. Inutile de vous dire que le jeu est réservé à un public adulte averti.

The Quarry (18 ans +)

Après Until Dawn, Supermassive Games revient avec un tout nouveau jeu narratif et horrifique. Sous la forme d'une sorte de film interactif à choix multiple, on suit un groupe d'adolescent coincé tout une nuit dans un camps de vacances. Manque de bol, des créatures errent dans le coin et commence à les décimer un à un. Enfin, tout dépend de vos choix, puisque ce sont vos actions qui décideront de leur destin. Plutôt bien écris et bien mis en scène, The Quarry offre une expérience très solide pour les amateurs de film d'horreur et peut compter sur le talent de nombreux acteurs réputé comme Brenda Song, Ariel Winter ou encore Ted Raimi.

Pour les amoureux de jeux multijoueur

Call of Duty Modern Warfare 2 (18 ans +)

Impossible de passer à côté de Call of Duty lorsque l'on évoque les jeux multijoueur. Le FPS a succès a eu le droit à un nouvel opus il y a quelques mois et fait le cadeau parfait pour celles et ceux qui aiment les frags bien fait. D'ailleurs, notez que la progression en ligne sur Call of Duty Modern Warfare 2 est la même que sur Warzone 2.0, le jeu gratuit spin-off de la série.

LA grosse exclusivité Xbox est un incontournable dans son genre. Il est en effet impossible de passer à côté de ce Forza Horizon 5 lorsqu'on aime les belles voitures et les paysages à couper le souffle. FH5 c'est plusieurs centaines de voitures, des événements à gogo et des mises à jour régulières qui ajoute sans cesse du nouveau contenu gratuitement. Oui, c'est un véritable Must Have sur Xbox Series et Xbox One.

FIFA 23 (tout public, attention aux microtransactions en ligne)

Difficile d'ignorer le nouveau FIFA chaque année, bien que ce soit ici le tout dernier de la série. FIFA 23 se place comme le jeu de foot ultime ni plus ni moins. Pas besoin d'en faire des tonnes si vous n'avez pas pensé à FIFA alors que votre petit neveu est fan de foot, c'est qu'il a déjà le jeu, c'est presque sûr.

Need for Speed Unbound (12 ans +)

Alternative intéressante à Forza Horizon 5, Need for Speed Unbound propose une vaste carte ouverte jouable en solo ou en multijoueur avec pas moins de 140 bolides entièrement personnalisables. Les sensations de conduite et de vitesses sont excellentes et l'on prend réellement du plaisir. De plus, il est prévu que le jeu accueille un grand nombre de mise à jour en 2023. En prime, il est jouable en crossplay ce qui signifie qu'il est possible de jouer sur Xbox Series avec des joueurs PC ou PS5 par exemple.