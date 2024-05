Les ventes de Xbox Series font grise mine et n'arrivent toujours pas à combler leur retard avec la PS5. Mais ça n'empêchera pas les consoles de Microsoft d'accueillir de nouveaux jeux, bien au contraire. Dans les prochains mois, Bethesda et MachineGames vont d'ailleurs sortir Indiana Jones et le Cercle Ancien. Un jeu sur l'une des licences les plus cultes du 7ème art, développé par un studio expert dans le massacre de nazis, ça crée obligatoirement une attente. Mais une autre exclusivité débarque bien avant cela, dès la semaine prochaine même.

Un cadeau à récupérer gratuitement sur Xbox Series

Alors que deux très bons jeux gratuits sont disponibles ce week-end sur Xbox Game Pass, Microsoft pense aux millions d'utilisateurs qui ne sont pas abonnés au service. Le 21 mai prochain, le constructeur va dégainer son exclu Xbox Series et PC Hellblade 2. Une suite très attendue par celles et ceux qui ont terminé la première aventure de Senua. Le jeu est encore très discret à quelques jours de son lancement, mais Ninja Theory a une nouvelle surprise. Pour patienter, le studio anglais offre un cadeau à tous les utilisateurs Xbox Series X|S. Un thème dynamique Senua's Saga: Hellblade II peut être téléchargé gratuitement.

Rendez-vous sur le store Xbox pour récupérer ce cadeau, puis dans les paramètres de votre console Xbox Series. Allez dans « Paramètres », « Personnalisation », « Mon arrière-plan » et « Arrière-plans animés ». Et voilà, vous pourrez désormais naviguer dans les menus avec un arrière-plan dynamique d'Hellblade 2. Il y a quelques heures, Ninja Theory a également placé un mot sur l'heure de disponibilité d'Hellblade 2.

Si vous résidez en France, le jeu sera accessible à partir du 21 mai à 10h00 du matin sur Xbox Series X|S comme sur PC. Ce second opus va suivre Senua dans sa lutte pour survivre aux mythes et tourments de l'Islande Viking. Une lutte qui sera double puisqu'elle fera encore face à ses démons intérieurs, ce qui signifie que toute la dimension de la santé mentale sera toujours explorée. Si vous n'avez pas fait le premier opus, on vous conseille vivement de vous procurer un casque sur Xbox Series X|S ou PC, peu importe la plateforme que vous choisirez, pour une expérience optimale.