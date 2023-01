Les temps sont durs, même pour les sociétés qui brassent des milliards et affichent une santé de fer comme les trois constructeurs de jeux vidéo principaux. Et pourtant, deux d'entre eux ont décidé d'appliquer une hausse tarifaire de leurs consoles à plusieurs endroits. Microsoft avec ses Xbox Series et Sony avec ses deux modèles de PS5.

Des prix qui vont encore bouger d'ici le mois prochain.

Les tarifs des consoles s'envolent

À l'été 2022, Sony a pris une lourde décision : vendre ses PS5 plus cher en France et dans le monde entier, excepté aux États-Unis. Dans un contexte de pénurie où il était déjà extrêmement compliqué de mettre la main sur une console, cela aurait pu freiner les ardeurs des joueurs, mais pour l'instant, ça ne semble pas le cas. Après tout, certains acheteurs ont bien fait le bonheur des scalpers.

Mais à cette période, il était hors de question pour Microsoft de copier son concurrent, et idem pour Nintendo. En observant un peu plus la situation, la firme de Redmond a finalement changé d'avis et revu la grille tarifaire des Xbox Series en Inde... quatre fois en un an. Là-bas, une Series S coûte environ 460€, soit quasiment le prix demandé pour une Series X chez nous. Cette flambée des tarifs a aussi touché les jeux puisque tous les futurs titres Xbox Games Studios - comme Starfield, Forza Motorsport ou Redfall - vaudront 80€.

Les prix des Xbox Series X|S augmentent encore

Et après l'augmentation de prix des Xbox Series X|S en Inde, ce sera au tour du Japon. Microsoft a en effet annoncé une hausse des tarifs à compter du 17 février prochain.

Après une évaluation minutieuse de la situation du marché au Japon, nous avons décidé de modifier le prix public des consoles Xbox dans le pays. Nous examinons régulièrement l'impact des tarifs locaux afin de maintenir une uniformité raisonnable entre les régions. Cette révision de prix affecte nos clients et a été une décision difficile à prendre, mais nous continueront d'offrir l'expérience Xbox ultime que nos clients attendent. Via Gematsu.

Voici les prix des consoles Microsoft au Japon :

Xbox Series X : 424€ (59 978 yen) environ contre 389€ (54 978 yen) avant

Xbox Series S : 268€ (37 978 yen) environ contre 228€ (32 278 yen) avant

Cette hausse de prix des Xbox Series X|S au Japon aura t-elle des retombées négatives ? On peut se poser la question, car sur ce territoire, les deux consoles peinent énormément à se vendre - malgré un succès bien plus important qu'avec les Xbox One.

Les chiffres ci-dessous sont le nombre de machines écoulées au total au 22 janvier 2023 :