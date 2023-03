Comme le veut la coutume, Microsoft offre une nouvelle sélection de jeux gratuitement pendant une durée limitée, et ce, à tous ses abonnés Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Box Live Gold.

Chaque mois, Microsoft ajoute de très nombreux jeux à son catalogue Xbox Game Pass, les sorties sont légion et sont également accompagnées d’une petite sélection de jeux offerts au sein du programme Games With Gold. C’est un cran en dessous, mais c’est toujours ça de pris. En prime, chaque semaine, la firme verte propose à ses abonnés Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold, plusieurs autres titres à tester gratuitement. Ces jeux sont jouables entièrement sans frais supplémentaires, mais pour une durée limitée. Il faut donc en profiter rapidement à chaque fois.

Trois nouveaux jeux jouables gratuitement sur Xbox Series via les Free Day Plays !

Après le gros FPS d’Ubisoft Far Cry 5, la simulation de pêche Bassmaster Fishing 2022: Classic Edition et jeu tactique Marvel’s Midnight Suns, les joueurs Xbox Series pourront donc profiter gratuitement de trois nouveaux titres durant quelques jours. Cette semaine sera donc aux couleurs de la scène indépendante avec le délirant Embr, le très bon Indivisible et le très drôle Journey To The Savage Planet. Ces trois jeux seront donc jouables gratuitement du 30 mars au 3 avril prochain, tant que vous êtes bien évidemment abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ou au Xbox Live Gold.

Free Day Plays du 30 mars au 3 avril 2023

Embr

Journey To the Savage Planet

Indivisible

Embr, au feu les pompiers, ma Xbox Series brûûleuh

Embr est un FPS teinté de party game où il est demandé à une équipe de 4 valeureux pompiers de terminer divers contrats pour devenir les meilleurs soldats du feu de la ville.

Jusqu’à 4 joueurs peuvent ainsi se rejoindre dans des parties endiablées et hautement inflammables. Chaque mission permet de gagner en réputation et aussi beaucoup d’argent afin d’améliorer son équipement et de pouvoir se lancer dans de nouveaux contrats toujours plus difficiles. Embr mise en tout cas sur le fun et la bonne humeur. Le jeu est bourré d’humour et mise sur une direction artistique cartoon très colorée.

Journey To The Savage Planet, l'explorateur de l'espace

Humour toujours avec Journey To The Savage Planet. Vous y incarnez un explorateur (ou deux en coopération) travaillant pour une grosse entreprise peu scrupuleuse. Échoué (volontairement ?) sur une planète inconnue, vous devrez explorer et étudier la faune et la flore locales en découvrant tous les secrets qu’elle recèle. L’objectif est clair, retaper votre vaisseau, et décoller de cette planète au plus vite. Journey To The Savage Planet est un mélange délicieux de jeu de plateforme, de metroidvania et de jeu de survie le tout enrobé d’humour bien collant.

Indivisble, un RPG indé bien fichu

Enfin, Indivisible ferme la marche avec une expérience drastiquement différente des deux autres jeux proposés pour cette nouvelle fournée de Free Day Plays sur Xbox Series. Ici, on troque l’humour pour un action RPG à la direction artistique qui fait mouche. On y incarne une jeune fille cherchant à découvrir les origines d’un étrange pouvoir qui se réveille brutalement en elle après s’être fait attaquer par de mystérieux agresseurs. Les papas de Skullgirls nous servent ici un jeu indé efficace et prenant qui vous tiendra en haleine quelques heures sans sourciller.