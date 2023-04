Au même titre que les annonces d’ajouts de jeux aux Xbox Game Pass ou de l’arrivée des Games With Gold, les Free Play days sont devenus un rendez-vous incontournable pour beaucoup d’abonnés aux différents services Xbox. Que vous ayez un abonnement au Xbox Game Pass ou au Xbox Live Gold, les Free Play Days vous permettent de jouer gratuitement, et sans limite, à une sélection de jeux Xbox Series le temps d’un long week-end.

De nouveaux jeux à tester gratuitement sur Xbox Series pour tous les abonnés

Après Ghostbusters : Spirits Unleashed et Roguebook la semaine dernière, c’est maintenant au tour du FPS multijoueur Hell Let Loose, du jeu de stratégie Crusader Kings 3, de l’explosif Leap et de l’excellent jeu de survie Don’t Starve Together : Console Edition de se laisser approcher. Ces jeux seront jouables sans frais supplémentaires pour tous les abonnés au Xbox Game Pass ou Xbox Live Gold et ce, du 27 au 30 avril prochain. Passé ce délai, il sera trop tard. Et si certains jeux pourront être retrouvé dans le Xbox Game Pass, les autres devront obligatoirement être achetés si vous comptez les conserver dans votre collection.

Les jeux du Free Play Days du 27 au 30 avril 2023

Hell Let Loose

Crusader Kings 3

Leap

Don't Starve Together : Console Edition

Les promos des Free Play Days avec une pépite moins de 2€

Comme souvent, des promos viennent se greffer à l'offre d'essai. Ces petites soldes ne dureront elles aussi qu'un temps limitée. Donc si vous n'avez pas le temps de terminer les jeux durant ce gros week-end, ou que vous souhaitez tout simplement conserver vos jeux favoris, c'est peut-être le moment ou jamais d'en profiter que vous soyez sur Xbox Series, Xbox One ou PC. Si les réductions sont relativement légères pour certains titres, Don't Starve Together quant à lui est proposé à moins de 2€, une excellente affaire. Comme d'habitude, chacune de ces offres pourra être retrouvé directement dans le store Xbox et Microsoft.

Hell Let Loose Edition Standard à 27,99€ au lieu de 39,99€

Leap Edition Standard à 29,99€ (prix normal)

Crusader Kings 3 Edition Standard à 39,99€ au lieu de 49,99€ (jeu également disponible dans le catalogue du Xbox Game Pass)

Don't Starve Together Edition Standard à 1,49€ au lieu de 14,99€



Hell Let Loose, simulation de guerre en multijoueur

Hell Let Loose est un FPS multijoueur orienté simulation où plusieurs dizaines de joueurs s'affrontent sur plusieurs grands fronts de la Seconde Guerre Mondiale. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, Hell Let Loose offre des combats extrêmement hardcore où la mort rode à chaque coin. Non seulement les cartes sont réalistes, mais les dégâts infligés et reçus le sont également. Cerise sur le gâteau, chaque équipe a des unités entières hiérarchisées selon les grades et les rôles de l'époque. La communication in-game et le contrôle de l'assaut se font donc comme à l'époque. Parfait pour les amateurs de jeux de rôle et de shooter réaliste.

Leap, le fast FPS qui bouge dans tous les sens

Leap est un shooter pur-sang de type fast placed. C'est-à-dire que les joueurs sont continuellement en mouvement et que le gameplay est dynamique. C'est le cas ici avec ce FPS qui ne lésine pas sur les moyens pour nous permettre de bouger dans tous les sens. Jetpack, grappin, saut à rallonge… vous pouvez choisir votre préférence en vous équipant d'un exosquelette ayant des capacités spéciales. À vous de choisir vos préférences avant de vous jeter dans la mêlée.

Crusader Kings 3, le roi du RPG stratégique sur Xbox Series

Crusader Kings est une licence que l'on ne présente plus. Véritable monument du genre RPG et stratégie, le jeu nous propose de gérer un royaume entier, sur plusieurs générations. Il vous sera demandé de gravir les échelons de la politique, gérer votre population et ses crises, les relations avec les autres souverains tout en veillant à ce que votre lignée se porte bien pour prendre la relève. Un jeu d'une infinie générosité qui pourra vous tenir en haleine plusieurs centaines d'heures sans broncher.

Don't Starve Together, mourir en groupe c'est toujours plus marrant

Pépite indé qui intemporelle, Don't Starve Together est la version multijoueur du célèbre jeu de survie. L'objectif est tout simple, on apparaît sur une carte avec nos camarades et il faut survivre en levant le voile sur de nombreux mystères qui hante la région dans laquelle on a mis les pieds. Don't Starve propose des mécaniques de jeu intéressantes et bien ficelées, ainsi qu'un large panel de personnages jouables. De plus, la direction artistique très atypique et son ambiance très dark donne au jeu un cachet que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. À tester avec des amis et vite !