Comme chaque semaine, Microsoft propose les Free Play Days. Une sélection de jeux à essayer le temps d’un long week-end. Une offre réservée aux joueurs Xbox Series et Xbox One qui possèdent un abonnement au Xbox Game Pass ou au Xbox Live Gold, les deux services principaux de la marque verte. Après nous avoir proposé Golf With Your Friends, Turbo Golf Racing, Naruto To Boruto: Shinobi Striker et For The King la semaine dernière, Microsoft rempile avec de nouveaux jeux, assez similaires dans le fond d’ailleurs.

De nouveaux jeux gratuits sur Xbox Series et One

Pour ces nouveaux Free Play Days vous avez encore une fois le droit à une adaptation l‘un des plus célèbres du monde, un party game, un jeu ultra fun et un autre beaucoup moins. Ça commence avec le très apprécié Dragon Ball Xenoverse 2, sorti en 2016 et qui cartonne toujours autant en plus de recevoir des mises à jour régulières. Ensuite, vous trouverez Overcooked ! All You Can Eat, la compilation ultime des deux jeux absolument culte pour tous les amoureux de soirée entre potes. Puis arrive le très fun Just Die Aldready, un titre totalement barré. Et on termine ces Free Play Days avec Hunting 2 Simulator, un shooter et accessoirement simulation de chasse. C’est niche, mais il y a un réel public.

Les Free Play Days du 11 au 14 mai

Dragon Ball Xenoverse 2

Overcooked ! All You Can Eat

Just Die Aldready

Hunting 2 Simulator

Grosses promos pour les Free Play Days

Comme souvent, pour accompagner cette offre, Microsoft en profite pour solder ces jeux. Durant ce long week-end sur 11 au 14 mai 2023, vous pourrez donc retrouver Dragon Ball Xenoverse 2 et Overcooked! All You Can Eat en promotion. Si vous comptez donc mettre la main définitivement sur ces titres, c'est peut-être le moment ou jamais. Notez que pendant la période d'essai, vous avez accès aux jeux gratuitement et dans leur entièreté, sans aucune limitation de jouabilité. Vous pouvez donc les finir et / ou conserver vos sauvegardes une fois l'offre terminée.

Les promos des Free Play Days

Dragon Ball Xenoverse 2 à 10,49€ au lieu de 69,99€

à 10,49€ au lieu de 69,99€ Overcooked! All You Can Eat à 19,99€ au lieu de 39,99€

Dragon Ball Xenoverse 2, le jeu DBZ ultime sur Xbox Series

Sorti en 2016 et désormais disponible sur toutes les consoles en plus des Xbox Series et de la Xbox One, Dragon Ball Xenoverse 2 est l’un des jeux Dragon Ball les plus apprécié de ces dernières années. Une sorte de MMORPG de combat où l’on peut non seulement créer son propre héros customisable, mais également jouer avec d’illustres héros de la franchise culte. Depuis son lancement, Xenoverse 2 a bien changé. En plus de très nombreuses mises à jour gratuite, le jeu reçoit également un très grand nombre de petit DLC payant ajoutant de nouveaux arcs narratif et des héros jouables supplémentaire. Dernièrement, c’est l’incroyable Gohan Beast qui a rejoint les rangs.

Overcooked ! All You Can Eat, le party game qui donne faim !

Cette compilation ultime qui regroupe les deux jeux Overcooked et l'intégralité de leur DLC, ainsi que de nombreuses surprises, est LE jeu à faire en soirée. Jouable en coopération jusque 4 en ligne ou en local, Overcooked vous demande de créer des plats et de gérer des restaurants loufoques. L'objectif de chaque tableau est d'enregistrer le meilleur score à chaque fois en coopérant bien entendu. Un jeu extrêmement fun, beau comme tout et surtout très très généreux. Avec deux jeux complets et une myriade de DLC, c'est de très nombreuses heures de jeu qui vous attendent, et de grosses barres de rires.

Just Die Aldready, c'est n'importe quoi, et c'est ça qui est drôle (ou pas)

Quand le créateur de Goat Simulator se lance dans un nouveau titre tout aussi barré ça donne Just Die Already. Un bac-à-sable totalement WTF où l'on joue des personnes âgées bien décidé à semer la pagaille. En gros, vous devez faire à peu de chose près tout ce qui est inacceptable et politiquement incorrecte. Comme Goat Simulator, la physique est totalement claqué au sol (volontairement), l'univers est complètement cinglé et il se passe du gros n'importe quoi pratiquement tout le temps.

Hunting 2 Simulator, le jeu de chasse ultime sur Xbox Series

De grands espaces naturels, de nombreux animaux, une physique réaliste… Hunting Simulator 2 se veut être LA simulation de chasse ultime. La franchise en tout cas essaye de l'être à chaque épisode. Le jeu propose plusieurs environnements différents, des cibles variées qu'il faudra traquer et surtout plein d'équipements qu'il faudra chouchouter. Si la chasse, c'est votre truc, alors vous devriez peut-être jeter un œil à Hunting Simulator 2.