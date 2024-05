La Xbox Series 2 fait déjà parler d'elle à nouveau, avec une nouvelle rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur. Que peut-on apprendre exactement sur le sujet ?

Selon une nouvelle rumeur, la prochaine console Xbox pourrait être lancée dès 2026. Il est important de noter qu'aucune de ces informations concernant la prochaine génération de consoles Xbox n'a été confirmée officiellement par Microsoft. En attendant des annonces officielles, ces rumeurs doivent être prises avec prudence. Mais voilà ce que l'on peut apprendre pour le moment sur cette fameuse Xbox Series 2.

La Xbox Series 2 dans l'air

The Ghost of Hope, qui possède des sources au sein d'Activision, a écrit : "D'après des sources fiables, la prochaine Xbox est prévue pour la fin de l'année 2026. Il est très probable que COD2026 soit disponible dès le premier jour." Le jeu Call of Duty 2026 est actuellement en développement chez Infinity Ward. Microsoft a confirmé à plusieurs reprises qu'une nouvelle génération de consoles Xbox était en préparation. En février, Sarah Bond, présidente de Xbox, a évoqué les futurs matériels (Xbox Series 2) lors d'un épisode du podcast officiel Xbox, déclarant : "Nous investissons également dans la feuille de route de la prochaine génération. Notre objectif est de fournir le plus grand saut technologique jamais vu dans une génération de matériel, ce qui sera bénéfique pour les joueurs et les créateurs."

En avril, Sarah Bond a réitéré dans un courriel interne que l'entreprise avançait à plein régime sur le développement du prochain système. Cependant, lors de l'enquête sur l'acquisition d'Activision par Microsoft, des documents datant de 2022 ont révélé que les prochaines consoles de Microsoft et Sony n'étaient pas attendues avant 2028. Cette information pourrait toutefois être révisée à la lumière des récentes performances de vente de matériel Xbox, qui ont chuté de 31 % par rapport à l'année précédente. La Xbox Series 2 pour 2026 pourrait ainsi être possible.

En attendant la nouvelle génération, une nouvelle version blanche de la Xbox Series X devrait être lancée prochainement. Les fans de la marque devront donc patienter encore un peu avant de découvrir ce que Microsoft réserve pour l'avenir du jeu vidéo. Mais on peut évidemment d'ores et déjà imaginer un gros gap de puissance avec une prise en charge toujours plus importante de technologies comme le Ray Tracing et du super sampling, proche de ce que propose déjà Nvidia avec son DLSS.