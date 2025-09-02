Après PlayStation et sa PS5 Pro, puis Nintendo et sa Switch 2, la prochaine Xbox pourrait bien créer la polémique à son tour en sortant à un tarif deux fois plus élevé que la PS6.

Si le sentiment que la génération PS5/Xbox Series peine encore réellement à décoller est globalement généralisé du côté des joueurs, du côté des constructeurs, en revanche, cela s’active d’ores et déjà de plus en plus au sujet de la prochaine génération. Que ce soit chez Xbox ou chez PlayStation, l’avenir du jeu vidéo est déjà en marche, comme peuvent en témoigner les récentes déclarations sur la PS6 et la future Xbox. Et à en croire de nouvelles informations, cette dernière pourrait d’ailleurs coûter le double de sa concurrente.

La prochaine Xbox deux fois plus chère que la PS6 ?

C’est en tout cas ce qu’a affirmé KeplerL2, leaker réputé dans tout ce qui concerne les affaires d’AMD, sur les forums NeoGAF. La cause ? Le fait que la prochaine Xbox embarquerait un APU Magnus, qui est « un APU de taille relativement importante », en plus du fait que Microsoft autoriserait désormais les achats via des boutiques tiers comme Steam, GOG ou équivalent. « Le gros problème du soutien des magasins tiers est le modèle économique, car sans la part garantie de 30% sur chaque jeu, ils doivent vendre le hardware à profit » affirme alors KeplerL2.

C’est pourquoi ces deux éléments réunis pourraient finalement conduire Microsoft à vendre la prochaine Xbox « deux fois plus chère que la PS6, ou à peu près ». Et autant dire que si cela se vérifie, la situation ne risque pas de s’arranger pour la firme de Redmond, qui a déjà bien du mal à suivre la cadence par rapport à PlayStation depuis deux générations. Bien sûr, précisons toutefois que cela ne reste que de la pure spéculation, aucune information officielle sur les specs et la position tarifaire de la prochaine Xbox n’ayant été révélée pour le moment.

Un ‘Play Anywhere’ qui dérange

Sur un autre registre, le leaker révèle également que l’APU Magnus devrait permettre à Microsoft de continuer à supporter la rétrocompatibilité sur sa prochaine machine, ce qui ne sera en revanche pas le cas pour les Xbox PC. Et cela ne tient qu’à une chose : le fait que la plupart des éditeurs ne sont absolument pas fans du « Play Anywhere » largement mis en avant par l’éditeur depuis plusieurs mois. « La plupart des éditeurs ne sont toujours pas d’accord avec le ‘Play Anywhere’ » commence ainsi par affirmer le leaker à ce sujet.

« La grande majorité d’entre eux poursuivraient Microsoft en justice s’ils essayaient de transformer les licences de jeux Xbox en licences de jeux PC. En dehors d’une étrange zone grise juridique concernant le dual-boot Xbox/Windows, il n’y a juste aucune chance pour Microsoft d’avoir des jeux Xbox rétrocompatibles sur PC ». Naturellement, précisons là encore que ceci reste à prendre avec des pincettes pour l’instant. Mais si tout cela est vrai, on dirait bien que Microsoft va devoir surmonter de nombreux défis pour poursuivre sa stratégie lancée avec les Xbox Series.

